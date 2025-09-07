أبرز مباريات اليوم الأحد 7-9-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد 7 - 9 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة ألمانيا ضد إيرلندا الشمالية فى تصفيات أوروبا كأس العالم
مواعيد مباريات تصفيات أوروبا لكأس العالم والقنوات الناقلة
جورجيا X بلغاريا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2
ليتوانياX هولندا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مقدونيا الشمالية Xليشتنشتاين – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 3
تركيا X إسبانيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1
بولنداX فنلندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3
بلجيكا Xكازاخستان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5
لوكسمبورجX سلوفاكيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
ألمانياX إيرلندا الشمالية – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم
أفريقيا الوسطى X جزر القمر – الساعة 7 مساء
مواعيد المباريات الودية والقنوات الناقلة
فيجي X هونج كونج – الساعة 12 ظهرا
تايلاند X العراق – الساعة 4 عصرا على قناة العراقية الرياضية
قطر X روسيا – الساعة 6:15 مساء على قناة الكأس القطرية