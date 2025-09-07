قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرز مباريات اليوم الأحد 7-9-2025 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير

تنطلق اليوم الأحد 7 - 9 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة ألمانيا ضد إيرلندا الشمالية فى تصفيات أوروبا كأس العالم

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا لكأس العالم والقنوات الناقلة
 

جورجيا X بلغاريا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

ليتوانياX  هولندا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مقدونيا الشمالية  Xليشتنشتاين – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 3

تركيا X إسبانيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

بولنداX  فنلندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

بلجيكا  Xكازاخستان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5

لوكسمبورجX  سلوفاكيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ألمانياX  إيرلندا الشمالية – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم

أفريقيا الوسطى  X جزر القمر – الساعة 7 مساء

مواعيد المباريات الودية والقنوات الناقلة

فيجي X هونج كونج – الساعة 12 ظهرا

تايلاند X العراق – الساعة 4 عصرا على قناة العراقية الرياضية

قطر X روسيا – الساعة 6:15 مساء على قناة الكأس القطرية

افريقيا اوروبا مباريات

