اليوم.. الزمالك يواجه النجوم وديا استعدادا لموقعة المصري

يخوض فريق الزمالك مواجهة ودية اليوم الأحد أمام فريق النجوم على ملعب الكلية الحربية في تمام السادسة مساءً، وذلك ضمن تحضيرات الفريق لمباراته المقبلة أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا للاستفادة من اللقاء في تجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً.

ويستعد الزمالك لملاقاة المصري يوم السبت 13 سبتمبر الجاري في التاسعة مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة المحلية.

ويفتقد الفريق لجهود مدافعه الدولي محمود حمدي "الونش"، بعدما قررت لجنة الانضباط إيقافه ثلاث مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه، عقب واقعة اعتدائه على لاعب منافس في كرة مشتركة خارج نطاق اللعب.

وبذلك يغيب الونش عن مواجهات الزمالك الثلاث المقبلة أمام المصري، ثم الإسماعيلي والجونة، على أن يعود للمشاركة في لقاء القمة أمام الأهلي.