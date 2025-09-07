محمد صلاح من الملعب في أحدث ظهور.. شاهد

شارك محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، عدة صور جديدة له.

وظهر مو صلاح في الصور من داخل الملعب أثناء مباراته الأخيرة مع منتخب مصر عبر صفحته على “إنستجرام”.

أكد محمد الغزاوي، سفير مصر في بوركينا فاسو، أنه سعيد بفوز منتخب مصر على إثيوبيا.

وقال الغزاوي، في تصريحاته لبرنامج “كورة كل يوم” على قناة “الحياة”، إنه بدأ الترتيب لمباراة بوركينا فاسو منذ 3 أيام، بعقد جلسات مستمرة مع رئيس اتحاد الكرة البوركيني للترتيب للمباراة.

وأضاف الغزاوي: “التوأم لديهما شعبية كبيرة في بوركينا فاسو منذ لعبهما في بطولة أفريقيا عام 1998، والجماهير تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة النجم العالمي محمد صلاح”.