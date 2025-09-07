اليوم.. سحب قرعة الدور التمهيدي لكأس مصر للموسم 2025-2026

يسحب الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد قرعة الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس مصر للموسم الكروي 2025-2026، والمقرر إقامتها في مقر الاتحاد بالجزيرة في تمام الثانية ظهرًا.

وتشهد القرعة مشاركة 32 ناديًا من أندية القسمين الثالث والرابع على مستوى الجمهورية، في إطار منافسات الدور الأول من البطولة الأعرق في الكرة المصرية.

وتضم قائمة الأندية المشاركة:

القاهرة: مركز التنمية الشبابية بحدائق القبة، حلوان الرياضي، مركز شباب حلوان الجديدة، مدينة نصر، هليوبوليس، المعادي واليخت، الطيران.

الجيزة: الصيد بالدقي، أورانج، سكر الحوامدية، مركز شباب كرداسة، مركز شباب أطفيح.

المنوفية: أشمون، أتر سيدي السادات، بلبيس.

الشرقية: مركز شباب الحسينية.

دمياط: دمياط.

كفر الشيخ: الحامول، دسوق، مركز شباب بيلا.

الغربية: سمنود، سيدي سالم، سخا، مركز شباب سبيون، نبروه.

البحيرة: نيو سبورتنج سيق، إيتاي البارود.

الإسكندرية: أبو قير للأسمدة، الشرقية للدخان بالإسكندرية، ميت عقبة.

مطروح: شباب الضبعة.

السويس: بورتو السويس.

بني سويف: بني سويف، مركز التنمية الشبابية.

أسيوط: مركز التنمية الشبابية بأسيوط، شباب مسلمين أسيوط.

وتأتي هذه المرحلة كبداية لمشوار البطولة، التي تشهد دائمًا مفاجآت من فرق الدرجات الأدنى أمام أندية الدوري الممتاز.