عماد النحاس يطلب تقريرًا عن لاعبي الأهلي الدوليين مع المنتخبات

طلب عماد النحاس، المدير الفني للنادي الأهلي، من معاونه عادل مصطفى، المدرب العام، إعداد تقرير شامل حول أداء اللاعبين الدوليين مع منتخباتهم خلال فترة التوقف الدولي الجارية، لمتابعة جاهزيتهم قبل عودتهم للمشاركة مع الفريق.

ويخوض الأهلي تدريباته اليومية على ملعب مختار التتش بغياب 14 لاعبًا دوليًا انضموا لمعسكرات منتخباتهم الوطنية ضمن أجندة الفيفا.

ويتواجد مع المنتخب المصري الأول كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، ومحمود حسن تريزيجيه.

كما يشارك في معسكر منتخب المحليين بقيادة حلمي طولان أربعة لاعبين من الأهلي هم: مصطفى العش، كريم فؤاد، محمد مجدي أفشة، وحسين الشحات.

وعلى الصعيد الدولي، انضم الثلاثي المحترف: المالي أليو ديانج، المغربي أشرف داري، والتونسي محمد علي بن رمضان إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" لموسم 2025-2026 بمواجهة إنبي ضمن منافسات الجولة السادسة.