التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
رياضة

عماد النحاس يطلب تقريرًا عن لاعبي الأهلي الدوليين مع المنتخبات

جهاز الأهلي
جهاز الأهلي
القسم الرياضي

طلب عماد النحاس، المدير الفني للنادي الأهلي، من معاونه عادل مصطفى، المدرب العام، إعداد تقرير شامل حول أداء اللاعبين الدوليين مع منتخباتهم خلال فترة التوقف الدولي الجارية، لمتابعة جاهزيتهم قبل عودتهم للمشاركة مع الفريق.

ويخوض الأهلي تدريباته اليومية على ملعب مختار التتش بغياب 14 لاعبًا دوليًا انضموا لمعسكرات منتخباتهم الوطنية ضمن أجندة الفيفا.

ويتواجد مع المنتخب المصري الأول كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، ومحمود حسن تريزيجيه.

كما يشارك في معسكر منتخب المحليين بقيادة حلمي طولان أربعة لاعبين من الأهلي هم: مصطفى العش، كريم فؤاد، محمد مجدي أفشة، وحسين الشحات.

وعلى الصعيد الدولي، انضم الثلاثي المحترف: المالي أليو ديانج، المغربي أشرف داري، والتونسي محمد علي بن رمضان إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" لموسم 2025-2026 بمواجهة إنبي ضمن منافسات الجولة السادسة.

عماد النحاس الأهلي منتخب مصر لاعبي الأهلي الدوليين مدرب الأهلي

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

لقاح روسي جديد لعلاج السرطان

أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل

منتخب مصر

منتخب مصر يتوجه إلى بوركينا فاسو غدا على متن طائرة خاصة

حسين الشحات

ٱحمد حسن: حسين الشحات يبحث عن عرض إماراتي بعد رفض الأهلي مطالبه المادية

شوبير

شوبير يكشف آخر تطورات إصابة أشرف داري: القصة لم تنتهِ بعد

بالصور

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

ايمان عبد اللطيف

موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليوم

عمرو سماكة

زيزو لازم يطير في الملعب.. عمرو سماكة يفتح النار على أسعار الاعبين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

