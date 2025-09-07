موعد مباراة المنتخب أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

حقق منتخب مصر الأول، بقيادة مدربه حسام حسن الفوز امام أثيوبيا في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة في إطار منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام بوركينا فاسو فى تصفيات كأس العالم

يواجه المنتخب الوطني نظيره بوركينا فاسو المقرر لها الثلاثاء المقبل على استاد "4 أغسطس" في العاصمة واجادوجو، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويعود هذا الملعب لاستضافة المباريات الدولية بعد غياب دام أكثر من أربع سنوات.

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المباراة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي بوركينا فاسو ضد مصر ضمن أقوى 5 مواجهات تشهدها التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال شهر سبتمبر.