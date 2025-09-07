أحمد شوبير: وزير الإسكان هو صاحب القرار في ملف أرض الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر المستجدات المتعلقة بأزمة سحب أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر، والمخصصة لإنشاء فرع جديد للنادي، مؤكدًا أن الأمر بات في يد الجهات الرسمية ولا يحتمل التكهنات أو الاجتهادات.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، إن القضية تم تصعيدها إلى مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن وزير الإسكان هو الجهة المسؤولة عن هذا الملف حاليًا، بينما بذل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، محاولات متعددة لحل الأزمة، إلا أن القرار النهائي ليس من اختصاصه.

وأضاف شوبير:"هناك بالفعل بلاغات قُدّمت إلى النائب العام للتحقيق في الأمر، ونادي الزمالك لا يمانع في هذا الطرح، لكنه لا يمكن لأحد استباق نتائج التحقيق أو استنتاج ما ستقرره وزارة الإسكان أو النيابة العامة."

وأوضح حارس مرمى الأهلي السابق أن هناك جهتين فقط معنيتين بالأمر في الوقت الراهن، هما:

وزارة الإسكان التي رفعت الملف إلى مجلس الوزراء.

وأكد شوبير أن الصمت في الوقت الحالي هو الأفضل للجميع، وأن أي حديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يخدم الموقف، مضيفًا:

"الزمالك حريص جدًا على الأرض لأنها تمثل له مشروعًا استثماريًا كبيرًا، والعديد من جماهيره يرون أنها قادرة على نقل النادي نقلة نوعية."

واختتم قائلاً:"دعونا ننتظر القرار الرسمي ونحترم الجهات المختصة، لأن أي كلام الآن لن يغير من الواقع شيئًا."