شوبير: الأهلي أغلق ملف التجديدات.. وتريزيجيه لا يستحق هذا الهجوم

كشف الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية، أن النادي الأهلي حسم موقفه من ملف تجديد عقود لاعبيه، موضحًا أنه لا توجد حاليًا أي مفاوضات مع أي لاعب بشأن تمديد عقده.

وأكد شوبير أن إدارة الأهلي قررت إغلاق ملف التجديدات بشكل كامل في الفترة الراهنة، من أجل التركيز على التحديات المقبلة محليًا وقاريًا.

وفي سياق آخر، دافع شوبير عن محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب منتخب مصر، بعد الانتقادات التي طالته عقب مشاركته في مباراة إثيوبيا، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال شوبير:"تريزيجيه يتعرض لهجوم غير مبرر. هو لاعب مخلص ومجتهد سواء في مشاركاته مع الأهلي سابقًا أو مع المنتخب الوطني، ويستحق الدعم لا الهجوم."

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا على نظيره الإثيوبي بهدفين دون رد، في الجولة السابعة من التصفيات، ليواصل تصدر مجموعته في مشوار التأهل نحو مونديال 2026.