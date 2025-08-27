علاء إبراهيم: رمضان صبحي أعلى فنيًا من تريزيجيه ويستحق العودة للأهلي

أكد علاء إبراهيم، نجم الأهلي السابق، أن رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، أعلى فنيًا من تريزيجيه في الوقت الحالي.

وقال إبراهيم في تصريحات مع سهام صالح، لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة أون: "رمضان صبحي أولى للانضمام للأهلي مقارنة بالتعاقد مع أشرف بن شرقي. رمضان صبحي أهلاوي للغاية، وعمره لم يخطئ، ولماذا لا يعود للأهلي؟ رمضان صبحي أعلى فنيًا من تريزيجيه، وحتى الآن تريزيجيه لم يفد الأهلي منذ عودته للفريق."

وتابع: "الأهلي مر بأسوأ فترة إعداد في تاريخ النادي خلال معسكر تونس، ولم يكن على المستوى المطلوب، وواجه فرقًا ضعيفة."

وأضاف: "حتى هذه اللحظة، ريبيرو ما زال يكتشف لاعبي الأهلي، والأهلي لم يستفد بعد. فترة التوقف الدولي ستكون الفيصل في الحكم على ريبيرو، وأتمنى أن يظهر وجه الأهلي الحقيقي أمام بيراميدز."

وواصل: "فرص الأهلي أكبر أمام بيراميدز، ولست مقتنعًا بجراديشار. الأهلي يحتاج إلى مهاجم أفريقي قوي."