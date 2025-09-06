تريزيجيه أفضلهم .. رضا عبد العال ينتقد أداء محمد صلاح وثنائي منتخب مصر

وجه رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، انتقادًا لـ خط هجوم منتخب مصر خلال المباراة التي جمعته مع نظيره إثيوبيا مساء أمس الجمعة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الإثيوبي بثنائية دون رد في المواجهة التي جمعت المنتخبين على ملعب القاهرة الدولي في الجولة السابعة بالمجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

قال رضا عبدالعال في فيديو بثه عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب: "أهم حاجة في المباراة إننا خرجنا بالـ3 نقاط، ولكن الطبيعي اللي كان يبدأ مصطفى محمد مش أسامة فيصل، وخاصة إن مصطفى محمد جاي متألق من الدوري الفرنسي ولكن هو لعب بالطريقة دي عشان يكسب ويعمل فرق كبير"

وأضاف: “الموضوع اتأزم لإن الناس اللي مفروض تعمل حلول مش موجودين اللي هما زيزو وتريزيجيه وعمر مرموش، التلاتة كانو بعاد خالص عن مستواهم، وبيلعبوا بطريقة سهل أي حد إنه يوفقهم، تريزيجيه يمكن كان انشطهم حط كرة في القائم وخد كرة راح بيها، فـ كان انشط من التلاتة بالإضافة إلى محمد صلاح كمان”.