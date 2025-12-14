دراما رمضان 2026.. بسمة مع أحمد أمين في «النص»

أعلنت الفنانة بسمة تعاقدها رسميًا على المشاركة في بطولة الجزء الثاني من مسلسل “النص”، والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2026.

يأتي العمل بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول وقت عرضه في رمضان الماضي، والمكون من 15 حلقة.

وأعربت بسمة، في بيان لها، عن سعادتها بالانضمام إلى العمل، مشيرة إلى أن الشخصية التي تجسدها في الجزء الجديد تحمل العديد من المفاجآت.



وقالت بسمة إنها ما زالت في مرحلة قراءة عدد من السيناريوهات لأعمال تلفزيونية وسينمائية عُرضت عليها مؤخرًا، مؤكدة أنها لم تتعاقد حتى الآن إلا على مسلسل “النص”، نافيةً ما تم تداوله من أنباء حول ارتباطها بأعمال أخرى.

بسمة شاركت مؤخرا في لجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 45، كما شاركت موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل “ظلم الصطبة” أمام كل ريهام عبد الغفور، إياد نصار، وفتحي عبد الوهاب.

مسلسل “ظلم المصطبة” من تأليف أحمد فوزى صالح، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة.