رسالة قوية من شوبير لـ «الحضري» وأحمد حسن: مش وقت هجوم ولا خلافات.. المنتخب أولوية

علّق الإعلامي أحمد شوبير على أزمته الأخيرة مع ثنائي منتخب مصر السابق أحمد حسن وعصام الحضري.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي: "مطلوب منّا كلنا ندعم ونساعد المنتخب. أنا اتكلمت من هنا بمنتهى الأدب والاحترام والتقدير، وقلت: يا جماعة الخير، الموضوع مش مستاهل، ولازم ندعم المنتخب".

وتابع: "اتكلمت بدون ذكر أسماء، وبمنتهى الحب والاحترام، وفجأة بقى فيه كلام وحوار من الزميلين لأنهم في النهاية زملاء. وبعدها خرج كابتن عصام واعتذر وقال مش وقته، طيب ما أنا طلبت ده".

وأضاف: "خرج الوزير كمان وقال بيان، والاتحاد أصدر بيان، طيب ما أنا قلت كده، أنا قلت إيه غلط؟ أنا قلت عايزين الجمهور ييجي ونساند وندعم زي ما بندعم فلان وعلان".

وأكمل: "عندنا في مصر كل واحد كبر واعتزل، يحط على اللي شغال حاليًا وينتقده. طيب ما كل واحد خد وقته، ويقولك زمان كنا بناخد كام وده بياخد كام. لا.. الظروف وقتها كانت كويسة، وأنا مش بحب حكاية المظلومية دي. وبقولها: مش وقت صراعات ولا خلافات. باقي أيام قليلة ولا أعتقد أن هناك ما يمنع أننا كلنا ندعم المنتخب".