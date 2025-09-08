محمد عبد الكريم: منتخب مصر قادر على التأهل من بوركينا فاسو.. وزيزو بديل صلاح

أكد محمد عبد الكريم، المدرب العام لفريق سيراميكا كليوباترا، دعمه الكامل لمنتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة أمام بوركينا فاسو، الثلاثاء المقبل، في تصفيات كأس العالم 2026، مشددًا على أن الفوز في هذه المباراة سيمنح الفراعنة بطاقة العبور رسميًا إلى المونديال.

قال عبد الكريم، خلال لقاء مع الإعلامي ماركو مراد ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «أتمنى أن يحقق المنتخب الفوز على بوركينا فاسو، فهذا الانتصار سيضمن التأهل مبكرًا لكأس العالم».

أضاف أن حسام حسن فضّل إبقاء مصطفى محمد على مقاعد البدلاء في مباراة إثيوبيا الماضية لتجهيزه بالشكل الأمثل لموقعة بوركينا فاسو، باعتبارها الأصعب والحاسمة في مشوار الفراعنة.

وعن دور محمد صلاح، أوضح: «صلاح من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، ووجوده يمنح المنتخب أفضلية كبيرة أمام أي منافس إفريقي، ومع ذلك لا يوجد فريق يعتمد على لاعب واحد فقط، وفي حال غياب صلاح أو عدم جاهزيته، فإن أحمد سيد زيزو يعد بديلًا مميزًا قادرًا على سد الفراغ».