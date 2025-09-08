تغييرات في تشكيل منتخب مصر ضد بوركينا فاسو.. شوبير يكشف

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تغييرات مرتقبة في تشكيل منتخب مصر ضد بوركينا فاسو، خلال المواجهة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وقال شوبير عبر تصريحاته الاذاعية :"من المحتمل أن يكون هناك عدة تغييرات على تشكيل منتخب مصر، باعتماد حسام حسن، المدير الفني، على محمد الشناوي، في حراسة المرمى، ثم خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، خالد صبحي أو حسام عبدالمجيد، لحل مشكلة غياب حمدي فتحي أو نبيل عماد دونجا، بالإضافة للدفع بـ محمد حمدي".

وأضاف شوبير:" وفي خط الوسط من المحتمل أن يتم الدفع بـ مهند لاشين، أحمد سيد زيزو وتريزيجيه، وخط هجوم ناري، بتواجد محمد صلاح وعمر مرموش، مع تواجد مصطفى محمد أو إبراهيم عادل".



وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن إلى العاصمة واغادوغو في بوركينا فاسو، وذلك بعد رحلة طيران استغرقت ما يقرب من ست ساعات متواصلة.

وتأتي هذه الرحلة في إطار استعدادات الفراعنة لخوض مواجهة مرتقبة أمام منتخب بوركينا فاسو، والمقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وضمت بعثة المنتخب الوطني عددًا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث رافق الفريق كل من: خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، ومصطفى أبو زهرة عضو المجلس، إلى جانب طارق أبو العينين عضو مجلس الإدارة والذي يترأس بعثة المنتخب في بوركينا فاسو. ويعكس هذا الحضور الإداري حرص اتحاد الكرة على تقديم الدعم الكامل للفريق خلال رحلته الأفريقية المهمة.