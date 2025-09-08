ناقد رياضي يكشف عن الطريقة الأمثل لمواجهة منتخب مصر بوركينا فاسو.. فيديو

تحدث الناقد الرياضي محمد عصام عن الطريق الأمثل التي يجب أن يواجه بها منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو في المواجهة المرتقبة بين المنتخبين لحساب الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال عصام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميات نهاد سمير وسارة مجدي وحياة مقطوف، خلال برنامج «صباح البلد»، عبر قناة «صدى البلد»، «منتخب مصر يمتلك القدرة على حسم اللقاء رغم تواجد حوالي 19 محترفًا في صفوف منتخب بوركينا فاسو يلعبون في أقوى الأندية سواء الأوروبية أو العربية».

وأردف قائلًا: «لا بد أن يكون هناك توازن في تشكيل المنتخب، فمباراة إثيوبيا في القاهرة ليست كمباراة بوركينا فاسو، يجب أن يكون هناك حذر دفاعي واهتمام أكثر بالنواحي الدفاعية عن الهجوم».

وأكد عصام ضرورة أن يتواجد مصطفى محمد في قيادة هجوم المنتخب في التشكيل الأساسي في مباراة بوركينا فاسو

وحول الانتقادات الموجهة لحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قال عصام إن هناك هجومًا جماهيريًا مشروعًا حول الأداء الذي يقدمه المنتخب رغم النتائج الإيجابية، حيث يرى الجمهور أن المنتخب يمكنه تقديم أداء أفضل نظرًا لوجود لاعبين على أعلى مستوى في المنتخب.