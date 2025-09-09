قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أزمة في منتخب مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو بسبب لاعب.. شوبير يكشف
بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني
تفاصيل جديدة.. محافظ الأقصر يزور مصابي حادث انقلاب أتوبيس ويشيد بسرعة الاستجابة الطبية
وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا
محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل مساهمي الدوري الإنجليزي بالأهداف والتمريرات منذ 2017
تحرك رسمي لتسهيل دخول سيارات ذوي الهمم| .. هل اقترب الحل؟
الوزراء: 20 مليار طن احتياطي من الرمال البيضاء في مصر
الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس القومي لحقوق الإنسان بشأن العفو الرئاسي
بينهم علاء عبد الفتاح.. الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس "القومي لحقوق الإنسان" بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم
المنتخب الوطني في اختبار حاسم أمام بوركينا فاسو وسط غيابات مؤثرة| تفاصيل
تيسيرا على الطلاب| الآن مناهج صفوف مرحلة الثانوية العامة على موقع التعليم
سيف الدين الجزيري يتمسك بالبقاء في الزمالك ويطلب حسم موقفه بعد أزمته مع فيريرا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الأهلي يتحرك لضم مهاجم أجنبي في الشتاء لتعويض رحيل وسام أبو علي

إسلام مقلد

بدأ مسئولو النادي الأهلي رحلة البحث عن مهاجم أجنبي سوبر لتدعيم الخط الأمامي للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، في ظل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز رأس الحربة منذ رحيل الفلسطيني وسام أبو علي.

أزمة هجومية بعد رحيل أبو علي

وكان الأهلي قد وافق على انتقال وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة بلغت قيمتها 7.5 مليون دولار بخلاف بعض الإضافات، وهو ما ترك فراغًا واضحًا في الخط الهجومي، خاصة مع تراجع الأسماء البديلة وعدم وجود مهاجم صريح قادر على قيادة الهجوم بشكل دائم.

أسد الحملاوي على رادار الأهلي

دخل الفلسطيني أسد الحملاوي، مهاجم كرايوفا الروماني الحالي، دائرة اهتمامات الأهلي من جديد، بعد أن كان أحد المرشحين في الصيف الماضي للانضمام إلى القلعة الحمراء.

ورغم أن المفاوضات لم تُستكمل حينها، ما دفع اللاعب للانتقال إلى الدوري الروماني، إلا أن اسمه عاد بقوة إلى مائدة الأهلي لتعويض غياب مواطنه وسام أبو علي.

سيناريوهات الميركاتو الشتوي

من المنتظر أن يفتح الأهلي باب المفاوضات مع الحملاوي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال حصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الفني الجديد المنتظر توليه المهمة عقب إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو.

ويُنظر إلى الحملاوي كأحد أبرز المهاجمين الفلسطينيين في أوروبا، إذ يمتلك القوة البدنية والقدرة على اللعب تحت ضغط، ما يجعله خيارًا مناسبًا لقيادة الخط الأمامي للأهلي.

ضغوط الجماهير والبحث عن الحل

رحيل وسام أبو علي مقابل استفادة مالية كبيرة منح الأهلي مرونة اقتصادية، لكن ضغوط الجماهير في الوقت الحالي تتركز على ضرورة التعاقد مع مهاجم من طراز رفيع قادر على حسم المباريات الصعبة، خاصة مع المنافسة القوية على لقب الدوري الممتاز والبطولات الأفريقية.

هذه الخطوة المرتقبة تجعل الميركاتو الشتوي المقبل للأهلي محط أنظار جماهيره، التي تنتظر صفقة هجومية تعيد للفريق بريقه أمام المرمى بعد معاناة واضحة في الجولات الأخيرة.

بطارية السيارة الكهربائية
يارا السكرى
رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع
رنا رئيس
