بعد اعتذار الخطيب.. من يقود الأهلي في الانتخابات المقبلة؟

أحدث إعلان الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اعتذاره عن خوض الانتخابات المقبلة، صدمة كبيرة داخل أروقة القلعة الحمراء ،الخطيب الذي قاد النادي خلال سنوات شهدت نجاحات إدارية ورياضية بارزة، برر قراره بأسباب صحية ورغبته في الحصول على فترة من الراحة بعيدًا عن الضغوط. هذا القرار فتح الباب واسعًا أمام التساؤلات: من يقود الأهلي في المرحلة المقبلة؟

المرشحون المحتملون لخلافة الخطيب

مع غياب الخطيب، تبرز عدة أسماء قوية داخل النادي وخارجه لقيادة الأهلي:

إبراهيم المنيسي: أحد الرموز الإعلامية الأهلاوية وصاحب حضور جماهيري، قد يكون من الأسماء التي يتم طرحها بقوة.

طارق قنديل: عضو مجلس الإدارة الحالي، الذي اكتسب خبرة كبيرة خلال الفترة الماضية خاصة بعد تكليفه بملفات مالية وإدارية حساسة.

هشام حطب: رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، واسمه مطروح بقوة نظراً لعلاقاته المؤثرة وخبرته الكبيرة في المجال الرياضي.

موقف لجنة الحكماء والأعضاء

مصادر داخل الأهلي كشفت أن لجنة الحكماء تسعى للتواصل مع الخطيب لمحاولة إثنائه عن قراره، إيمانًا بدوره الكبير في استقرار النادي. إلا أن الأصوات داخل المجلس بدأت بالفعل في تجهيز البدائل المطروحة حال إصراره على الاعتذار.

مستقبل القيادة الحمراء



المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تاريخ الأهلي، إذ يحتاج النادي إلى قيادة قوية تستكمل مسيرة الإنجازات وتحافظ على مكانته المحلية والقارية. ومع الأسماء المطروحة، يبقى السؤال الأهم: من سيكون الرجل الذي يحظى بثقة الجمعية العمومية لقيادة القلعة الحمراء بعد الخطيب.



