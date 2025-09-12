قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مندوب الكويت بمجلس الأمن: العدوان على قطر تهديد لأمن الخليج ولن نتهاون مع المساس بوحدتنا
ترامب يدعو أنصاره لضبط النفس بعد اغتيال الناشط تشارلي كيرك
إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الزراعة
الهلال الأحمر يجهز لإطلاق القافلةرقم 36 لدعم غزة
غضب واجتماع عاجل.. تفاصيل اليوم الأخير للخطيب في الأهلي
نص اعتذار محمود الخطيب عن عدم الاستمرار في رئاسة الأهلي
مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة: قطر ليست وحدها ومصر ستواصل الدفاع عن وحدة الصف العربي
حارس ريال مدريد.. الفتح السعودي يضم بديل الشناوي ويرفض رحيل جوميز
نصب على الأجانب بزعم تقنين الإقامة.. مدير شركة سياحة يواجه هذه العقوبة
رئيس وزراء قطر: قادة إسرائيل مصابون بـ غرور القوة
اجتماع طارئ في الأهلي بسبب قرار الخطيب
رياضة

نص اعتذار محمود الخطيب عن عدم الاستمرار في رئاسة الأهلي

عبدالحكيم أبو علم

أخطر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي اعضاء مجلسه بعدم رغبته في الترشح لإنتخاب مجلس الإدارة المقبلة .

وقال الخطيب في رسالة تركها لأعضاء مجلسه مع الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي: "أود أن أُعبّر عن خالص شكري وامتناني لكل فرد منكم على ما تحقق من إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية، وهي إنجازات لم تكن يومًا نتيجة جهد فرد، بل ثمرة عمل جماعي وتعاون صادق بين جميع أعضاء المجلس، هدفه الأسمى كان – وسيظل – خدمة النادي الأهلي وجماهيره العظيمة،لقد تحدثت معكم أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، وأبلغتكم برغبتي في الابتعاد عن الضغوط، نتيجة حالتي الصحية التي أواجهها، والتي تستلزم الراحة التامة والابتعاد عن الأجواء المليئة بالتوتر والضغط، حفاظًا على استقرار حالتي واستكمال رحلة العلاج في الخارج".

وأضاف:"قررت أن أبلغكم بقراري هذا قبل موعد الانتخابات بمدة كافية، حتى تكون هناك فرصة كاملة لأي من الزملاء أو الأعضاء الراغبين في الترشح للاستعداد لخوض هذه المعركة الانتخابية من أجل خدمة نادينا الحبيب، أثق تمامًا في قدراتكم وخبراتكم، وأعلم أنكم، سواء كنت حاضرًا أو في راحة، قادرون على تحمّل المسؤولية وحمل الأمانة بكل صدق وإخلاص، كما عهدناكم دائمًا".

وأردف:"أناشد أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي بالوقوف خلف النادي، سواء من خلال دعمهم المتواصل لمسيرته، أو بالحضور والمشاركة الفاعلة في الجمعية العمومية يوم 19، وكذلك في الانتخابات المقبلة، بما يضمن استقرار الأهلي واستمرار مسيرته الناجحة، داعيًا الله أن يوفق النادي الأهلي دائمًا لما فيه الخير، وأن يحفظه كيانًا شامخًا يليق بتاريخه وجماهيره ومكانته".

النادي الأهلي محمود الخحطيب الاهلي مجلس الادارة خالد مرتجي

السكة الحديد تنظم ندوة توعية بالتعاون مع أوقاف الجيزة لمواجهة السلوكيات الخاطئة تجاه المرفق

احمد الدجوى

ابنة احمد الدجوي تثير الجدل على فيسبوك: الأيام الجاية هتبين اللي حصل

انطلاق أولى جلسات الاستماع لـ "شباب الصحفيين".. "الوطنية للصحافة" تواصل فعاليات خارطة الطريق الإعلامية

انطلاق أولى جلسات الاستماع لـ شباب الصحفيين.. الوطنية للصحافة تواصل فعاليات خارطة الطريق الإعلامية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

