نص اعتذار محمود الخطيب عن عدم الاستمرار في رئاسة الأهلي

أخطر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي اعضاء مجلسه بعدم رغبته في الترشح لإنتخاب مجلس الإدارة المقبلة .

وقال الخطيب في رسالة تركها لأعضاء مجلسه مع الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي: "أود أن أُعبّر عن خالص شكري وامتناني لكل فرد منكم على ما تحقق من إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية، وهي إنجازات لم تكن يومًا نتيجة جهد فرد، بل ثمرة عمل جماعي وتعاون صادق بين جميع أعضاء المجلس، هدفه الأسمى كان – وسيظل – خدمة النادي الأهلي وجماهيره العظيمة،لقد تحدثت معكم أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، وأبلغتكم برغبتي في الابتعاد عن الضغوط، نتيجة حالتي الصحية التي أواجهها، والتي تستلزم الراحة التامة والابتعاد عن الأجواء المليئة بالتوتر والضغط، حفاظًا على استقرار حالتي واستكمال رحلة العلاج في الخارج".

وأضاف:"قررت أن أبلغكم بقراري هذا قبل موعد الانتخابات بمدة كافية، حتى تكون هناك فرصة كاملة لأي من الزملاء أو الأعضاء الراغبين في الترشح للاستعداد لخوض هذه المعركة الانتخابية من أجل خدمة نادينا الحبيب، أثق تمامًا في قدراتكم وخبراتكم، وأعلم أنكم، سواء كنت حاضرًا أو في راحة، قادرون على تحمّل المسؤولية وحمل الأمانة بكل صدق وإخلاص، كما عهدناكم دائمًا".

وأردف:"أناشد أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي بالوقوف خلف النادي، سواء من خلال دعمهم المتواصل لمسيرته، أو بالحضور والمشاركة الفاعلة في الجمعية العمومية يوم 19، وكذلك في الانتخابات المقبلة، بما يضمن استقرار الأهلي واستمرار مسيرته الناجحة، داعيًا الله أن يوفق النادي الأهلي دائمًا لما فيه الخير، وأن يحفظه كيانًا شامخًا يليق بتاريخه وجماهيره ومكانته".