رسالة قوية من محمود الخطيب للاعبي الأهلي

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رسالة قوية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل عودة مسابقة الدوري.



وقال الخطيب في كلمته للاعبي الفريق إن الأهلي هو من يبقي ولا يجب أن يلعب أحد لمفرده.



واضاف:" ملعب مختار التتش شهد أجيالا كثيرة وكلها ذهبت ولكن بقي الكيان وسيبقي ويجب ان نلعب بروح المجموعة وليس الأفراد".



وأوضح:" دعونا ننسي الفترة الماضية بكل ما فيها وانتظر منكم الفترة المقبلة اللعب باسم النادي وجماهيره ووليد صلاح الدين مدير الكرة مسئول بشكل كامل عن الفريق".



وواصل الفريق الأحمر مرانه، استعدادًا لمباراة إنبي، التي تجمع الفريقين يوم الأحد القادم، ضمن منافسات الأسبوع ‏السادس من بطولة الدوري الممتاز.‏



وأكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة، انتظام مجموعة اللاعبين الدوليين، عقب نهاية فترة التوقف الدولي، وخضوعهم لتدريبات استشفائية، على هامش مران اليوم.‏



وعقد الكابتن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، لشرح العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمرحلة المقبلة، ‏ومباراة إنبي على وجه الخصوص.‏



أدى اللاعبون مجموعة من الفقرات البدنية، قبل الانتقال إلى التدريبات التخصصية، في ضوء برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز ‏الفني لخوض المباريات القادمة.‏



وواصل كريم فؤاد ومحمد شكري أداء تدريبات تأهيلية في ضوء البرنامج العلاجي ، فيما أدى أشرف داري تدريبات بدنية في الملعب، قبل أن يستكمل ‏برنامجه العلاجي في «الجيم». ‏