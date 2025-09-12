برئاسة النائب محمد أبو العينين..إشادة دولية بتنظيم مصر لاجتماع برلمان المتوسط

أكد هاني النحاس، مراسل صدى البلد، أن انعقاد اجتماع برلمان الاتحاد من أجل المتوسط في مدينة شرم الشيخ يعكس صورة حضارية عن مصر.

وأشار إلى حالة الرضا التي أبدتها الوفود بشأن مستوى التنظيم والبنية التحتية والسياحية للمدينة.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن شرم الشيخ صنفت مؤخرًا ضمن أفضل 20 وجهة سياحية على مستوى العالم، حيث بلغت نسبة الإشغال الفندقي فيها 100% خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي عزز مكانتها كإحدى أبرز المدن الجاذبة للسياحة الدولية.

ولفت إلى أن المؤتمر، الذي يستمر حتى الغد، من المتوقع أن يصدر عنه توصيات مهمة تعكس رؤية البرلمان لتعزيز التعاون المشترك بين دول شمال وجنوب المتوسط، مع إبراز دور مصر البارز في استضافة الفعاليات الدولية الكبرى ودعم مسار السلام.

