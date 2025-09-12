برئاسة النائب محمد أبو العينين.. انطلاق برلمان الاتحاد من أجل المتوسط بشرم الشيخ

انطلقت بمدينة شرم الشيخ أعمال الاجتماع الأول لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط، بعد تسلم مصر رئاسته رسميًا في يونيو الماضي، حيث تم اختيار النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئيسًا للبرلمان.

وقال هاني النحاس، مراسل صدى البلد، خلال مداخلة ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن المؤتمر يشهد حضورًا كثيفًا وتغطية إعلامية واسعة محلية ودولية، وسط اهتمام كبير بمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية التي تهم دول شمال وجنوب المتوسط.

وأشار إلى أن جلسات البرلمان ركزت بشكل خاص على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث أبدت الوفود المشاركة غضبها من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على غزة، وكذلك استهجنت الغارة الأخيرة التي استهدفت قيادات من حركة حماس في الدوحة.

وأوضح أن الوفود أكدت دعمها لموقف البرلمان من أجل المتوسط، الرافض للاعتداءات الإسرائيلية، مشيرًا إلى البيان السابق الصادر عنه، والذي أدان الهجمات المتكررة وطالب بتحقيق سلام عادل وشامل، مع الإشادة بالجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين.