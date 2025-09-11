مصطفى بكري: تكريم النائب محمد أبو العينين بوسام أحرار إفريقيا تقديرًا لدوره البارز

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه تم تكريم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وحصوله على وسام أحرار إفريقيا، خلال استقباله أعضاء منظمة الملوك والسلاطين الأفريقية.

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه انطلق بحضور إعلامي عربي ودولي كبير أعمال اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط (PA-UfM) التي يستضيفها مجلس النواب المصري بمشاركة رؤساء برلمانات و وفود برلمانية لحوالي 43 دولة من الدول الأعضاء وذلك خلال الفترة من 11 إلي 14 سبتمبر بمدينة شرم الشيخ.

وقال مصطفى بكري بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، إنه سيشارك في الاجتماعات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري حيث يلقي كلمة ترحيب في افتتاح اجتماعات أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، كما يلقي النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط كلمة لرؤساء الوفود المشاركة وتتضمن خارطة العمل والقضايا الملحة على طاولة النقاش، كذلك مناقشة التوصيات الختامية للاجتماعات. ويمثل استضافة مصر لهذا الحدث العام التزام الدولة المصرية بالدبلوماسية البرلمانية وجهودها لتعزيز الشراكة الأورو متوسطية.

ومن المنتظر أن تركز النقاشات خلال اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط على القضايا شديدة الحساسية التي تواجه منطقة المتوسط، و وضع رؤية وتوصيات لزيادة التعاون الاقتصادي والثقافي بين دول المتوسط.، وإثراء التعاون بين شباب دول المتوسط. والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في وضع أسس جديدة للتعاون بين دول شمال وجنوب المتوسط بمشاركة الشباب.

حيث يشمل برنامج الأعمال عقد جلسة عامة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكذلك اجتماعات للجان المتخصصة «السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية »، بينما يشهد الأحد المقبل الاجتماع الختامي واعتماد التوصيات والبيان الختامي للاجتماعات.