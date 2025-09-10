قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«غالية علينا يا بلادنا»| شيرين تعود بصوتها الوطني.. وناقد موسيقي: ليست في مستوى «مشربتش من نيلها»
مأساة وكيل زراعة القليوبية الأسبق.. معاشى كله للعلاج ومحدش بيسأل عني
إعلام إسرائيلي: الموساد عارض الهجوم في قطر ووصفه بـ«الخطأ الاستراتيجي»
برئاسة أبو العينين ومشاركة وفود برلمانية من 43 دولة.. انطلاق اجتماعات الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط غدًا في شرم الشيخ
توترات في باريس واشتباكات بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن
لاختيار أجمل مدينة وحي وقرية.. رفع 29 ألف طن مخلفات ونواتج هدم وبناء وتطهير بالدقهلية
أول تعليق من ياسمين الجيلاني بعد الطلاق
جوائز بـ ربع مليون جنيه.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد اختبارات مسابقة القراءة الحرة
أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي على قطر تم بعلم الولايات المتحدة
وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي
مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم
قرار عاجل فى الأهلي بشأن كأس عاصمة مصر
برئاسة أبو العينين ومشاركة وفود برلمانية من 43 دولة.. انطلاق اجتماعات الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط غدًا في شرم الشيخ

تنطلق غدًا الخميس بحضور إعلامي عربي و دولي كبير أعمال اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط  (PA-UfM)  التي يستضيفها مجلس النواب المصري بمشاركة رؤساء برلمانات و وفود برلمانية لحوالي 43 دولة من الدول الأعضاء وذلك خلال الفترة من 11 إلي 14 سبتمبر بمدينة شرم الشيخ.

ويشارك في الاجتماعات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري حيث يلقي كلمة ترحيب في افتتاح اجتماعات أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، كما يلقي النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط كلمة لرؤساء الوفود المشاركة وتتضمن خارطة العمل والقضايا الملحة على طاولة النقاش،  كذلك مناقشة التوصيات الختامية للاجتماعات. ويمثل استضافة مصر لهذا الحدث العام التزام الدولة المصرية بالدبلوماسية البرلمانية وجهودها لتعزيز الشراكة الأورو متوسطية.

ومن المنتظر أن تركز النقاشات خلال اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط على القضايا شديدة الحساسية التي تواجه منطقة المتوسط، و وضع رؤية وتوصيات لزيادة التعاون الاقتصادي والثقافي بين دول المتوسط.، وإثراء التعاون بين شباب دول المتوسط. والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في وضع أسس جديدة للتعاون بين دول شمال وجنوب المتوسط بمشاركة الشباب.

حيث يشمل برنامج الأعمال عقد جلسة عامة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكذلك اجتماعات للجان المتخصصة «السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية »، بينما يشهد الأحد المقبل الاجتماع الختامي واعتماد التوصيات والبيان الختامي للاجتماعات.

تعقد جلسات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في منتجع كليوباترا في شرم الشيخ، وتركز على تعزيز التعاون البرلماني والحوار ووضع رؤية مستقبلية لحلول قضايا المنطقة.

ويتضمن برنامج زيارة الوفود البرلمانية المشاركة فعاليات ثقافية وتراثية تسلط الضوء على تنوع السياحة المصرية، وما شهدته من تطور كبير وتنمية في شتي المجالات خلال السنوات الماضية، إلي جانب أنشطة وفعاليات جانبية، حيث يشارك الوفود البرلمانية في زيارة ميدانية إلي دير سانت كاترين، أشهر المعالم الدينية والتاريخية في مصر، وكذلك رحلة بحرية على ساحل شرم الشيخ .

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

إصابة عمر مرموش تصدم جماهير السيتي قبل ديربي مانشستر

عودة سيف الجزيري للتدريبات الجماعية مع الزمالك بعد تقدمه باعتذار.

عودة سيف الجزيري للتدريبات الجماعية مع الزمالك بعد تقدمه باعتذار.. تفاصيل

كاف يحدد موعد مواجهتي مصر وغانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية

ليفربول وبايرن ميونخ.. دراسة عالمية تكشف هوية المرشحين للتتويج بالدوريات الكبرى هذا الموسم

تفاصيل الحلقة الأخيرة من حكاية الوكيل في "ما تراه، ليس كما يبدو"

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟

تسبب آلاما قوية.. كيف تتخلص من أثر لدغات البق؟

يتخطى الـ200 ألف جنيه .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بفستان جديد

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

