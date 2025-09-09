الاتحاد الأوروبي: الهجوم الإسرائيلي على قطر انتهاك للقانون الدولي

أدان الاتحاد الأوروبي الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، معتبرا أنه "انتهاك للقانون الدولي ولسيادة قطر".

وأضاف: "نعرب عن تضامننا الكامل مع قطر، الحليف الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي. يجب تجنب أي تصعيد للحرب في غزة، واتخاذ إجراءات للتوصل إلى وقف إطلاق النار".



وأدان رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الثلاثاء، الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدًا أنها تشكل "انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر وتهديدًا مباشرًا بإشعال المزيد من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط".

وفي بيان رسمي صادر عن مكتبه، شدد رئيس الوزراء على أن المملكة المتحدة "ترفض بشكل قاطع أي استهداف يمس سيادة الدول المستقلة أو يعرض المدنيين للخطر"، داعيًا إلى ضبط النفس وتجنب الخطوات التي من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن "ما حدث في الدوحة يمثل سابقة خطيرة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة أمنية أو عسكرية".