أردوغان: هجوم إسرائيل على وفد حماس في قطر يهدف لتقويض جهود السلام ويعد انتهاكا خطيرا

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أعضاء من فريق حركة "حماس" التفاوضي في العاصمة القطرية الدوحة، واصفا إياه بـ"العمل الاستفزازي المتهور الذي يهدف إلى تعميق الصراع في المنطقة".

وقال أردوغان إن "هجوم إسرائيل على فريق حماس التفاوضي في قطر يظهر بوضوح أن حكومة نتنياهو المتهورة تسعى لتقويض أي جهود دبلوماسية وتوسيع دائرة العنف"، مشددًا على أن "هذا التصعيد يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولسيادة دولة قطر الشقيقة".

وأضاف: "أدين بشدة هذا الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف أمن وطمأنينة دولة قطر، الحليفة والشريك الاستراتيجي لتركيا"، مؤكدا أن بلاده "تقف بكل إمكاناتها إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وإلى جانب دولة قطر في وجه هذا العدوان السافر".

وتابع الرئيس التركي: "من يجعل من الإرهاب سياسة دولة لن يحقق أهدافه أبداً، وسينكسر أمام صمود الشعوب التي تناضل من أجل حريتها وكرامتها".