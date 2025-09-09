رئيس وزراء بريطانيا يدين الضربات الإسرائيلية على الدوحة ويصفها بانتهاك لسيادة قطر

أدان رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الثلاثاء، الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدًا أنها تشكل "انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر وتهديدًا مباشرًا بإشعال المزيد من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط".

وفي بيان رسمي صادر عن مكتبه، شدد رئيس الوزراء على أن المملكة المتحدة "ترفض بشكل قاطع أي استهداف يمس سيادة الدول المستقلة أو يعرض المدنيين للخطر"، داعيًا إلى ضبط النفس وتجنب الخطوات التي من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن "ما حدث في الدوحة يمثل سابقة خطيرة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة أمنية أو عسكرية".

وكانت العاصمة القطرية قد شهدت، يوم الثلاثاء، قصفًا إسرائيليًا استهدف مبنى سكنيًا في حي مدني، قالت السلطات القطرية إنه كان يضم مقرات يقيم فيها بعض أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس. وأدى الهجوم إلى استشهاد العريف المساعد بدر سعد محمد الحميدي الدوسري من قوة الأمن الداخلي، إضافة إلى إصابة عدد من عناصر الأمن بجروح، بينما لم يُعلن عن مصير القيادات الفلسطينية المستهدفة.

أثار الهجوم الإسرائيلي على الدوحة موجة إدانات عربية ودولية واسعة. فقد وصفت مصر الضربة بأنها "سابقة خطيرة وانتهاك مباشر لسيادة دولة عربية"، بينما أكدت السعودية والبحرين تضامنهما الكامل مع قطر. أما جامعة الدول العربية، فاعتبرت أن ما جرى يمثل "تجاوزًا لكل الأعراف الدولية والقوانين الإنسانية".

الموقف البريطاني الجديد يضيف بعدًا دوليًا مهمًا، حيث تُعد لندن من أبرز العواصم الغربية المؤثرة في الشرق الأوسط، وتمثل مواقفها مرجعًا أساسيًا للسياسات الأوروبية حيال المنطقة.

وحذر رئيس الوزراء البريطاني من أن استمرار مثل هذه الضربات قد يؤدي إلى "تصعيد غير مسبوق يجر المنطقة إلى دوامة عنف يصعب احتواؤها"، مؤكدًا أن بلاده "ستواصل دعم جميع الجهود الدولية الرامية إلى التهدئة، وعلى رأسها الوساطات التي تقودها قطر ومصر والولايات المتحدة من أجل وقف إطلاق النار في غزة".

دعا رئيس الوزراء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية"، والعمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، محذرًا من أن "التغاضي عن مثل هذه الأعمال سيقوّض النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول".

بهذا الموقف، تكون بريطانيا قد انضمت إلى قائمة متنامية من الدول التي ترفض الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة، في مشهد يعكس تصاعد الضغوط الدولية على تل أبيب.