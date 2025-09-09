قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثورة في صور السيلفي.. آبل تقدم كاميرا Center Stage الأمامية بمستشعر مربع في iPhone 17
مانشستر سيتي يعلق علي إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
استهداف قادة حماس في الدوحة| ضربة عسكرية أم رسالة سياسية تعيد رسم ملامح الصراع؟ خبير يجيب
البيت الأبيض: ترامب طلب من مستشاره إبلاغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي الوشيك
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستمر في إجرامها وتتجاوز حدودها وتقصف دولا أخرى
مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
وزير الرياضة يثني على المنتخب ويؤكد: خطوة تفصلنا عن كأس العالم
ما حكم التحايل بالزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش؟.. أمين الفتوى يوضح
مدير الوكالة الدولية للطاقة: دور مصر وإشراف الرئيس السيسي وراء نجاح الاتفاق مع إيران
مفتي الجمهورية يدين العدوان الصهيوني الغاشم على قطر
تفاصيل حديث الرئيس السيسي مع الأمير تميم بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
وزير الخارجية: نعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الأوروبية وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا يدين الضربات الإسرائيلية على الدوحة ويصفها بانتهاك لسيادة قطر

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني
علي صالح

أدان رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الثلاثاء، الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدًا أنها تشكل "انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر وتهديدًا مباشرًا بإشعال المزيد من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط".

وفي بيان رسمي صادر عن مكتبه، شدد رئيس الوزراء على أن المملكة المتحدة "ترفض بشكل قاطع أي استهداف يمس سيادة الدول المستقلة أو يعرض المدنيين للخطر"، داعيًا إلى ضبط النفس وتجنب الخطوات التي من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي. 

وأضاف أن "ما حدث في الدوحة يمثل سابقة خطيرة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة أمنية أو عسكرية".

وكانت العاصمة القطرية قد شهدت، يوم الثلاثاء، قصفًا إسرائيليًا استهدف مبنى سكنيًا في حي مدني، قالت السلطات القطرية إنه كان يضم مقرات يقيم فيها بعض أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس. وأدى الهجوم إلى استشهاد العريف المساعد بدر سعد محمد الحميدي الدوسري من قوة الأمن الداخلي، إضافة إلى إصابة عدد من عناصر الأمن بجروح، بينما لم يُعلن عن مصير القيادات الفلسطينية المستهدفة.

أثار الهجوم الإسرائيلي على الدوحة موجة إدانات عربية ودولية واسعة. فقد وصفت مصر الضربة بأنها "سابقة خطيرة وانتهاك مباشر لسيادة دولة عربية"، بينما أكدت السعودية والبحرين تضامنهما الكامل مع قطر. أما جامعة الدول العربية، فاعتبرت أن ما جرى يمثل "تجاوزًا لكل الأعراف الدولية والقوانين الإنسانية".

الموقف البريطاني الجديد يضيف بعدًا دوليًا مهمًا، حيث تُعد لندن من أبرز العواصم الغربية المؤثرة في الشرق الأوسط، وتمثل مواقفها مرجعًا أساسيًا للسياسات الأوروبية حيال المنطقة.

وحذر رئيس الوزراء البريطاني من أن استمرار مثل هذه الضربات قد يؤدي إلى "تصعيد غير مسبوق يجر المنطقة إلى دوامة عنف يصعب احتواؤها"، مؤكدًا أن بلاده "ستواصل دعم جميع الجهود الدولية الرامية إلى التهدئة، وعلى رأسها الوساطات التي تقودها قطر ومصر والولايات المتحدة من أجل وقف إطلاق النار في غزة".

دعا رئيس الوزراء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية"، والعمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، محذرًا من أن "التغاضي عن مثل هذه الأعمال سيقوّض النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول".

بهذا الموقف، تكون بريطانيا قد انضمت إلى قائمة متنامية من الدول التي ترفض الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة، في مشهد يعكس تصاعد الضغوط الدولية على تل أبيب. 

ستارمر بريطانيا قطر اسرائيل حماس الدوحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

حالات طلاق هزت الوسط الفني فى 2025.. عمر خورشيد وياسمين جيلاني الأحدث وأحمد السقا ومها الصغير الأبرز

ترشيحاتنا

متهمة

تفاصيل جديدة في واقعة ضبط 3 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب

المتهم

مشى عكسي.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالقاهرة

منولى

30 يوما داخل الحجز .. القصة الكاملة للتيك توكر مونلي صديق سوزي بعد إخلاء سبيله..والمتهم: مبقاش ليا حد

بالصور

لامتصاص أكبر .. أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة

مقاومة الأنسولين والزهايمر.. فوائد غير متوقعة للشاي الأخضر

الشاي الاخضر
الشاي الاخضر
الشاي الاخضر

تصاعد الأحداث في الحلقة الرابعة من الوكيل .. مفاجآت وصراعات تكشف خفايا عالم التيك توك

تامر فرج
تامر فرج
تامر فرج

لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟

مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

المزيد