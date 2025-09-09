‏مسئول بالبيت الأبيض: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بهجومها على قطر

أكد مسئول في البيت الأبيض، الثلاثاء، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقًا بنواياها تنفيذ هجوم ضد قيادات في حركة حماس داخل العاصمة القطرية الدوحة، وفقا لما ذكرته قناة “كان” العبرية.

وقالت قناة i24NEWS العبرية، نقلًا عن مسئولين إسرائيليين، إن الشقة التي تم استهدافها كانت تضم بين 4 و8 من كبار مسئولي حماس، مضيفة أن تل أبيب لا تزال في انتظار نتائج العملية لتقييم مدى نجاحها.

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن واشنطن قامت، عقب تلقيها الإخطار الإسرائيلي، بنقل المعلومات إلى الحكومة القطرية قبل ساعات فقط من تنفيذ الضربة الجوية.

وأوضحت الصحيفة أن المبنى المستهدف كان يحتضن اجتماعًا لقيادات بارزة في حماس لمناقشة المقترح الأمريكي الخاص بوقف إطلاق النار في غزة.

ورغم عدم صدور تعليق رسمي من الحكومة القطرية حتى الآن، أفادت الصحيفة بأن السلطات في الدوحة سارعت إلى تطويق المنطقة المستهدفة، وفرضت إجراءات أمنية مشددة ومنعت المدنيين من الاقتراب أو التصوير.

هجوم خارج الحدود

ويعد هذا الهجوم جزءا من سلسلة عمليات إسرائيلية تستهدف قيادات حماس خارج الأراضي الفلسطينية، في إطار ما وصفته تل أبيب بـ"توسيع نطاق العمليات" ضد الحركة.

ووفقا لما نقلته وول ستريت جورنال، فإن الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة تسعى إلى إضعاف قدرة حماس على التفاوض، حتى في الدول التي تلعب دور الوسيط في الأزمة، كقطر.

ولم تتضح بعد التداعيات السياسية والأمنية لهذا الهجوم داخل قطر، خاصة في ظل حساسية الموقف الإقليمي والدور الذي تلعبه الدوحة في جهود الوساطة بين حماس وإسرائيل.