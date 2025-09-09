قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
60 دقيقة .. منتخب مصر يهاجم وبوركينا فاسو يتراجع
مصر: التصعيد الإسرائيلي ضد قطر يقوض المساعي الدولية للتهدئة
تدريبات عسكرية واسعة.. قطر ترد ميدانيا على الهجوم الإسرائيلي في قلب الدوحة| صور
مياه الشرب بالأقصر: مجرى النيل سليم.. ولا وجود لأي بقع سولار
قبل ساعات من التنفيذ.. واشنطن أبلغت قطر بنية إسرائيل استهداف قادة حماس بالدوحة
طرق فعالة للتخلص من المبيدات الكيميائية في الخضروات والفاكهة.. تسبب مخاطر لهذه الفئات
لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟
الخارجية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر يعكس النية المبيتة لتدمير كافة فرص تحقيق التهدئة ووقف التصعيد بالمنطقة
شيخ الأزهر يدين العدوان الإسرائيلي ضد قيادات وفد التفاوض الفلسطيني في قطر
كرمه الرئيس السيسي.. الأوقاف: الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف أحد أعلام القراءات في العصر الحديث
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر وبوركينا فاسو
إعلام إسرائيلي: الهجوم على قطر قد يؤدي إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

تدريبات عسكرية واسعة.. قطر ترد ميدانيا على الهجوم الإسرائيلي في قلب الدوحة| صور

صورة من التدريبات
صورة من التدريبات
القسم الخارجي

بث التلفزيون القطري الرسمي، مساء اليوم، مشاهد حية لتدريبات عسكرية واسعة النطاق نفذتها وحدات من الجيش القطري، وذلك بعد ساعات فقط من الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قيادات من حركة حماس داخل العاصمة القطرية الدوحة.

وأظهرت اللقطات مناورات ميدانية بالذخيرة الحية، شاركت فيها وحدات من القوات البرية والجوية والبحرية، وشملت تدريبات على الدفاع الجوي ومهام قتالية متقدمة، في رسالة واضحة مفادها أن القوات المسلحة القطرية في أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تهديدات مفاجئة أو طارئة.

يأتي هذا التحرك بعد إعلان إسرائيل تنفيذ ضربة جوية دقيقة استهدفت مقراً قالت إنه يضم قيادات من حركة حماس، من بينهم خليل الحية وزاهر جبارين بجانب عدد من القيادات الأخري، في عملية وصفت بأنها الأولى من نوعها داخل الأراضي القطرية.

وقد أسفرت العملية عن اغتيال نجل الحية ومدير مكتبه، ما دفع قطر إلى إصدار بيان شديد اللهجة أدانت فيه الاعتداء واعتبرته "انتهاكا صارخا لسيادتها" و"تهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة السكان".

وزارة الخارجية القطرية طالبت بتحقيق دولي عاجل، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية والدفاع المدني باشرت التعامل مع الحادث، في حين شددت على أن الدوحة "لن تتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور".

ويقرأ مراقبون توقيت بث هذه التدريبات بأنه رسالة ذات طابع سياسي وأمني، تهدف إلى التأكيد على أن قطر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي مساس بسيادتها، وأن جيشها على استعداد تام للتصدي لأي تهديد، مهما كانت الجهة التي تقف وراءه.
 

