تدريبات عسكرية واسعة.. قطر ترد ميدانيا على الهجوم الإسرائيلي في قلب الدوحة| صور

بث التلفزيون القطري الرسمي، مساء اليوم، مشاهد حية لتدريبات عسكرية واسعة النطاق نفذتها وحدات من الجيش القطري، وذلك بعد ساعات فقط من الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قيادات من حركة حماس داخل العاصمة القطرية الدوحة.

وأظهرت اللقطات مناورات ميدانية بالذخيرة الحية، شاركت فيها وحدات من القوات البرية والجوية والبحرية، وشملت تدريبات على الدفاع الجوي ومهام قتالية متقدمة، في رسالة واضحة مفادها أن القوات المسلحة القطرية في أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تهديدات مفاجئة أو طارئة.

يأتي هذا التحرك بعد إعلان إسرائيل تنفيذ ضربة جوية دقيقة استهدفت مقراً قالت إنه يضم قيادات من حركة حماس، من بينهم خليل الحية وزاهر جبارين بجانب عدد من القيادات الأخري، في عملية وصفت بأنها الأولى من نوعها داخل الأراضي القطرية.

وقد أسفرت العملية عن اغتيال نجل الحية ومدير مكتبه، ما دفع قطر إلى إصدار بيان شديد اللهجة أدانت فيه الاعتداء واعتبرته "انتهاكا صارخا لسيادتها" و"تهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة السكان".

وزارة الخارجية القطرية طالبت بتحقيق دولي عاجل، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية والدفاع المدني باشرت التعامل مع الحادث، في حين شددت على أن الدوحة "لن تتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور".

ويقرأ مراقبون توقيت بث هذه التدريبات بأنه رسالة ذات طابع سياسي وأمني، تهدف إلى التأكيد على أن قطر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي مساس بسيادتها، وأن جيشها على استعداد تام للتصدي لأي تهديد، مهما كانت الجهة التي تقف وراءه.

