البحرين تدين الهجوم الإسرائيلي على قطر وتؤكد تمسكها بمبادئ القانون الدولي

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدة أن ما حدث يُعد انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر الشقيقة، وتجاوزًا خطيرًا لمبادئ القانون الدولي وحرمة أراضي الدول المستقلة.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان رسمي، إن المملكة تتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية التي نتجت عن هذا الاعتداء، مشددة على أن أي استهداف يمس الأمن والاستقرار في قطر هو استهداف مرفوض بكل المقاييس، ويقوّض الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

وأضاف البيان أن البحرين تقف إلى جانب دولة قطر قيادةً وشعبًا في هذه الظروف الدقيقة، وتؤكد تضامنها الكامل معها في مواجهة أي تهديد لأمنها الوطني.

كما شددت على أهمية التزام جميع الأطراف بأحكام القانون الدولي الإنساني، والامتناع عن أي أعمال عدوانية توسّع من دائرة الصراع وتعرّض المدنيين للخطر.

ويأتي الموقف البحريني ليعزز سلسلة من المواقف العربية المتضامنة مع الدوحة، حيث سبقت كلًّا من مصر والمملكة العربية السعودية والجامعة العربية إلى إدانة الاعتداء واعتباره سابقة خطيرة تمس الأمن القومي العربي برمّته.

وتعكس المواقف المتسارعة إجماعًا عربيًا غير مسبوق على رفض التعدي على سيادة دولة قطر، والتصدي لأي محاولة لجر المنطقة إلى مواجهة أوسع خارج حدود الصراع في غزة.

كما تبرز هذه المواقف أن التضامن العربي لا يقتصر على الدعم السياسي والبيانات الدبلوماسية، بل يتصل أيضًا بتعزيز وحدة الصف في مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة.

وتؤكد البحرين في ختام بيانها ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، ومساءلة المسؤولين عنها، حفاظًا على استقرار المنطقة وصونًا لسيادة الدول.