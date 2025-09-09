إسرائيل تكشف تفاصيل الضربة ضد قادة حركة "حماس" في الدوحة

أعلن الجيش الإسرائيلي تفاصيل الضربة التي وجهت لقادة من حركة "حماس"، في قلب العاصمة القطرية الدوحة.



وأوضحت قناة "أي 24" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 10 ذخائر ثقيلة أصابت مقر اجتماع قيادات حركة حماس بالدوحة، حيث شاركت 15 مقاتلة وعدد من المسيرات في العملية العسكرية.



وأضافت "أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (شاباك) هاجم من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بدقة قيادة حركة حماس، حيث تم استهداف من قادوا أنشطة حماس على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة 7 أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".



ومن ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض مؤخرًا طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن في منطقة إيلات.

وذكرت صحيفة (يديعوت إحرنوت) الإسرائيلية أنه تم تفعيل أجهزة الإنذار في المنطقة.

