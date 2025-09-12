قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الأمير عبد العزيز بن طلال: توعية الشباب بشخصيات عربية جعلت الإنسان محور التنمية

الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود
الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود
البهى عمرو

قال الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود، رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، إن الهدف من تنظيم معرض الأمير طلال بن عبد العزيز في مكتبة الإسكندرية، لا يقتصر على تسليط الضوء على شخصيته فقط، بل يمتد ليكون رسالة موجهة إلى الشباب والشابات من طلاب المدارس والجامعات، لتعريفهم بشخصية عربية خرجت عن المسار التقليدي للمناصب الرسمية وجعلت من تنمية الإنسان جوهر رسالتها.


الأمير طلال كان يؤمن بأن تنمية الإنسان تبدأ من فرد واحد

وأكد الأمير عبد العزيز، خلال لقاء خاص عبر برنامج صباح جديد المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الأمير طلال كان يؤمن بأن تنمية الإنسان تبدأ من فرد واحد، مستشهدًا بالآية الكريمة: «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا»، معتبرًا أن المعرض يسعى لإحياء فكر الأمير التنموي والإنساني، سواء كان في مجالات التعليم أو الصحة أو الحماية الاجتماعية، قائلا: «هي إحياء للفكر، وإحياء للإنسان، وتكريم لقيم العدل والمساواة التي جسدها الأمير طلال في تعاملاته».

وأشار إلى أن شخصية الأمير طلال تميزت بكونها عابرة للحدود والاختلافات، فقد كان يتعامل مع الجميع بلا تمييز ديني أو عرقي أو اجتماعي، ويمنح الاحترام والكرامة لكل من يستحقها، بل كان يضاعف العطاء والمحبة لكل من يقابله بإحسان، موضحا أن هذا النهج يجب أن يُسلّط عليه الضوء، لا ليبقى في صفحات التاريخ، بل ليكون منهجًا ملهمًا للأجيال الجديدة.

وقام الأمير عبد العزيز بن طلال بالتعبير عن أمله في أن يتم مستقبلاً الاحتفاء بمزيد من الشخصيات العربية التي لعبت أدوارًا محورية في دعم قضايا التنمية ونهضة المجتمعات، مؤكدًا أن الأمة العربية تزخر بنماذج تستحق التقدير، ويجب أن تصل سيرتها إلى وعي الأجيال الصاعدة.

المجلس العربي للطفولة الأمير طلال بن عبد العزيز المدارس

