برلماني يطالب قمة الدوحة باتخاذ قرار بمقاطعة أى دولة تدعم الاحتلال عسكرياً

أشاد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ بانعقاد القمة العربية الإسلامية في الدوحة لاتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات الحاسمة رداً على الاعتداءات من حكومة الاحتلال الاسرائيلى ضد دولة قطر الشقيقة، مؤكداً أنها فرصة تاريخية لمواجهة جرائم الاحتلال.



وطالب " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم من هذه القمة اتخاذ مجموعة من القرارات فى مقدمتها توحيد المواقف العربية والإسلامية في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية والدعوة لسرعة التحرك والتدخل العاجل من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته لاجبار حكومة الاحتلال الاسرائيلى فى الوقف الفورى لاعتداءاتها ضد الفلسطينيين مؤكداً على ضرورة اتخاذ موقف عربى إسلامى موحد يتم فيه مطالبة حكومة الاحتلال الاسرائيلى بالالتزام التام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.



كما طالب المهندس محمد المنزلاوى من القمة العربية الإسلامية التى تنعقد بالدوحة بالتحرك المشترك من جميع الدول العربية والإسلامية لمقاطعة أي دولة تدعم الاحتلال عسكرياً في جرائمه مؤكداً على ضرورة أن تتخذ قمة الدوحة العربية الإسلامية مجموعة من القرارات الملزمة لجميع الدول التى سوف تشارك فى هذه القمة لتحقيق وتنفيذ هذه المطالب

وأشاد المهندس محمد المنزلاوى بالموقف المصرى الحاسم والرافض بشدة للاعتداءات من حكومة جيش الاحتلال الاسرائيلى ضد دولة قطر الشقيقة مثمناً ما جاء فى البيان الرئاسى حول هذا الملف ‏.