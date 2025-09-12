برلمانى يطالب قمة الدوحة بدعوة المجتمع الدولى لمحاكمة قادة الاحتلال

أكد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب الأهمية الكبيرة لانعقاد القمة العربية الإسلامية بالعاصمة القطرية الدوحة مطالباً من القمة اتخاذ قرارات حاسمة وقوية رداً على اعتداءات حكومة الاحتلال الاسرائيلى ضد دولة قطر الشقيقة.



وقال " المير " فى بيان له أصدره اليوم : إن ماتقوم به حكومة الاحتلال الاسرائيلى من أعمال اجرامية واعتداءات خطيرة ضد الفلسطينيين تمثل جرائم حرب مكتملة الأركان، مطالباً من القمة العربية الإسلامية اتخاذ مجموعة من القرارات فى مقدمتها تكليف فريق قانوني عربي–إسلامي لإعداد ملف كامل لمحاكمة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية والضغط على المفوضية السامية لحقوق الإنسان لفتح تحقيق عاجل.



كما طالب المهندس حسن المير من قمة الدوحة العربية الإسلامية اتخاذ قرار عاجل بإنشاء آلية دائمة لرصد وتوثيق الجرائم الإسرائيلية وعرضها أمام الرأي العام العالمي مثمناً الموقف الحاسم والواضح من مصر والذى كشف عنه بيان مؤسسة الرئاسة الذى أكد للعالم كله حرص مصر على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لدولة قطر الشقيقة .