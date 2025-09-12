برلماني يطالب بمقاطعة التعامل مع الشركات الداعمة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي

أكد اللواء عياد راغب عضو مجلس الشيوخ أن العدوان من حكومة الاحتلال الاسرائيلى على دولة قطر الشقيقة يشكل سابقة خطيرة، ولا بد من آلية جماعية تحمي الدول العربية والإسلامية من أي اعتداء مشابه مستقبلاً مطالباً من القمة العربية الإسلامية التى تنعقد بالعاصمة القطرية الدولة اتخاذ جميع الاجراءات الحاسمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات من جيش الاحتلال ضد أى دولة عربية وإسلامية .



أكد " راغب " فى بيان له أصدره اليوم أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى دعم اقتصادي وإنساني عاجل مطالباً من قمة الدوحة العربية الإسلامية

اتخاذ مجموعة من القرارات فى مقدمتها إنشاء صندوق عربي–إسلامي دائم لدعم الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار غزة وتوفير جسر جوي لإرسال المساعدات الطبية والإنسانية بشكل عاجل ودعوة المؤسسات المالية العربية والإسلامية إلى مقاطعة التعامل مع الشركات الداعمة للاحتلال.



وأشاد اللواء عياد راغب بالموقف المصرى الحاسم والداعم لدولة قطر الشقيقة مؤكداً أن البيان الصادر من مؤسسة الرئاسة لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية.