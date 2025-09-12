قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها
صلاح السبب .. هل يحتفل منتخب مصر بالتأهل من استاد القاهرة أم من ملعب آخر؟
رغم التحذيرات الأمريكية.. الأمم المتحدة تدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية
زوجة جمال عبد الحميد: سقوطه ليس له علاقة بمرض السكري
1000 متر.. مقلب قمامة على الطريق السريع يثير غضب الأهالي في البلينا
أصيبو بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام
دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. ردده قبل أذان المغرب
إقالات للقيادات وإحالة للنائب العام.. غضب وزير الصحة بعد إصابة مواطنين بالعمى في مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي
"العاملين بالبترول": شركة جنوب حققت زيادة 6% في إنتاج الزيت الخام 2025
رابط التقديم على مسابقة الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة
تفاصيل لقاء أحمد الشرع بقائد القيادة المركزية الأمريكية في دمشق| شاهد
الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة حرب مكتملة الأركان في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نائبة بـ «البرلمان الأوكراني»: أوكرانيا تحتاج إلى 200 مليار دولار لإعادة بناء بنيتها التحتية

اوكرانيا
اوكرانيا
عادل نصار

قالت يوليا سيركو، نائبة رئيس لجنة البنية التحتية والنقل في البرلمان الأوكراني، إن أوكرانيا تواجه دمارًا يوميًا في بنيتها التحتية جراء القصف الروسي المستمر، لكنها تواصل العمل للحفاظ على استمرارية القطارات والحافلات ونقل المدنيين والعسكريين.

أوضحت سيركو، خلال لقاء خاص على قناة القاهرة الإخبارية، أن التقديرات الرسمية تشير إلى حاجة البلاد لما لا يقل عن 170 مليار دولار لإعادة ترميم البنية التحتية، بما يشمل الطرق، المطارات، والمواصلات، ليصل الإجمالي إلى حوالي 200 مليار دولار في الأشهر المقبلة.
 

وأشارت إلى أن الدمار والقصف الروسي شمل أكثر من 3.5 آلاف مدرسة و1600 مستشفى، بالإضافة إلى تدمير 100 جسر و400 منشأة موانئ، مؤكدة أن تكاليف الإصلاح ترتفع يوميًا مع استمرار القصف.

أما بخصوص مصادر التمويل، فقد أكدت «يوليا سيركو» أن هناك توقعات بتوفير حوالي 300 مليار دولار أو يورو من الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، والتي من المتوقع أن تُصادر وتحول إلى أوكرانيا لتعويض تكلفة إعادة الإعمار، مضيفة أنه من المتوقع أن تستثمر شركات خاصة وشراكات بين القطاعين العام والخاص في إعادة بناء البنية التحتية الأوكرانية بعد الحرب، بهدف بناء بنية تحتية أفضل تحقق حياة أفضل للمواطنين.

أوكرانيا الحرب الروسية روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

عمليات الرمد

أصيبو بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

تمساح

تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 12-9-2025

حسام غالي

علاء عزت: تصريحات حسام غالي خيانة لمواثيق وقيم الأهلي

صورة أرشيفية

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

إمام المسجد الحرام

فاعله عُرضة للوعيد الشديد.. إمام المسجد الحرام يحذر من نشر الكذب والشائعات

المسجد الحرام

بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين

صلاة الجمعة

هل يجوز نهي المصلي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة.. الأزهر للفتوى يجيب

بالصور

بعد ظهورها بالحجاب .. صور أثارت الجدل لـ هدير عبد الرازق

صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

MG
MG
MG

ثورة عالمية.. مبيعات السيارات الكهربائية تطيح بالبنزين بأكثر من النصف

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد