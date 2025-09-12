وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل لمناقشة اجتياح غزة

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية زيارة وزير الخارجية ماركو روبيو إلى إسرائيل غدا السبت لمناقشة عدد من الملفات الهامة.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية أن روبيو سيتوجه غدا السبت إلى إسرائيل، حيث "سينقل أولويات أمريكا في الصراع بين إسرائيل وحماس، والقضايا الأوسع المتعلقة بأمن الشرق الأوسط، مؤكدًا التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل".

وأضافت: "سيؤكد أيضًا على أهدافنا المشتركة: ضمان عدم عودة حماس إلى حكم غزة، وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم".

وأوضحت الخارجية الأمريكية: "سيناقش الوزير والقادة الإسرائيليون الأهداف العملياتية الإسرائيلية المتعلقة بعملية عربات جدعون 2، "اجتياح غزة" والتزامنا بمحاربة الأعمال المعادية لإسرائيل، بما في ذلك الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية تكافئ إرهاب حماس، والحرب القانونية في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية".

وذكر البيان الأمريكي أن "الوزير سيلتقي أيضًا بعائلات الرهائن ويؤكد أن عودتهم لا تزال أولوية قصوى"، مضيفًا أن روبيو سيسافر بعد ذلك إلى المملكة المتحدة لحضور زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البلاد.