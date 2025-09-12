قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رغم التحذيرات الأمريكية.. الأمم المتحدة تدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية
زوجة جمال عبد الحميد: سقوطه ليس له علاقة بمرض السكري
1000 متر.. مقلب قمامة على الطريق السريع يثير غضب الأهالي في البلينا
أصيبو بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام
دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. ردده قبل أذان المغرب
إقالات للقيادات وإحالة للنائب العام.. غضب وزير الصحة بعد إصابة مواطنين بالعمى في مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي
"العاملين بالبترول": شركة جنوب حققت زيادة 6% في إنتاج الزيت الخام 2025
رابط التقديم على مسابقة الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة
تفاصيل لقاء أحمد الشرع بقائد القيادة المركزية الأمريكية في دمشق| شاهد
الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة حرب مكتملة الأركان في غزة
مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 في حريق مروع وسط الصين
تهشم سيارة أجرة في نهيار منزل مهجور بطنطا.. صور
أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل لمناقشة اجتياح غزة

ناصر السيد

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية زيارة وزير الخارجية ماركو روبيو إلى إسرائيل غدا السبت لمناقشة عدد من الملفات الهامة.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية أن روبيو سيتوجه غدا السبت إلى إسرائيل، حيث "سينقل أولويات أمريكا في الصراع بين إسرائيل وحماس، والقضايا الأوسع المتعلقة بأمن الشرق الأوسط، مؤكدًا التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل".

وأضافت: "سيؤكد أيضًا على أهدافنا المشتركة: ضمان عدم عودة حماس إلى حكم غزة، وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم".

وأوضحت الخارجية الأمريكية: "سيناقش الوزير والقادة الإسرائيليون الأهداف العملياتية الإسرائيلية المتعلقة بعملية عربات جدعون 2، "اجتياح غزة" والتزامنا بمحاربة الأعمال المعادية لإسرائيل، بما في ذلك الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية تكافئ إرهاب حماس، والحرب القانونية في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية".

وذكر البيان الأمريكي أن "الوزير سيلتقي أيضًا بعائلات الرهائن ويؤكد أن عودتهم لا تزال أولوية قصوى"، مضيفًا أن روبيو سيسافر بعد ذلك إلى المملكة المتحدة لحضور زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البلاد.

وزير الخارجية الأمريكي إسرائيل اجتياح غزة وزارة الخارجية الأمريكية عودة حماس إلى حكم غزة عربات جدعون 2

