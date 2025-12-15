قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشعراوي : البنية التحية في مصر تشهد تطورا كبيرا في عهد الرئيس السيسي

اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ
اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ
ماجدة بدوى

قال الدكتور أحمد الشعراوي رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ أن البنية التحية في مصر شهدت تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف المجالات سواء كان ذلك في مجال الطرق ، والذي لا يخفي علي أحد أن هذا الملف كان من الملفات الهامة جدا لأنه يمس حياة المواطن المصري سواء بطريقة مباشرة من خلال الحوادث أو بطريقة غير مباشرة من خلال جذب استثمارات وتهيئة مناخ الاستثمار عبر طرق آمنة للنقل سواء للخامات أو المنتجات أو التصدير والتسويق والمنافسة.

وتابع الشعراوي : لذلك كان ملف الطرق علي رأس أولويات الرئيس السيسي ، نظرا لارتفاع معدلات الحوادث و في السابق  ، جاء ذلك خلال الاجتماع الاول للجنة لاقرار خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد الأول من عمر الفصل التشريعي الثاني ومناقشة اقتراح برفقة النائبة نفين فارس بشأن الأسراع من استكمال امتداد طريق  الجيش من الأقصر إلى أسوان.                      

                                                                                                                    وأكد الشعراوي أن الجميع الآن بات يملس التطور الكبير في هذا الملف والطرق التي  تم تطويرها وتحديثها وإنشاءها علي أحدث المواصفات العالمية وبالأمان والجودة اللازمة ،  مشيرا إلى أن شبكة الطرق في مصر الآن تغيرت تماما عما كانت قبل الثورة وتم إضافة العديد من الطرق والمحاور والجسور من راحة وأمان المواطن المصري وتهيئة مناخ الاستثمار.               

وقال رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ : أنا كمحافظ سابق أشهد شهادة للتاريخ علي التطور الكبير في البنسة التحية من طرق و وسائل نقل وكل يوم فيه جديد في هذا الملف.

وثمن الشعراوي المبادرة الرئيسية  حياة كريمة والتي كانت بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي غيرت شكل الريف المصري في القري والنجوع وعملت طفرة كبيرة علي تنمية المواطن المصري في شتي المجالات التعليمية والصحية والشبابية والرياضية والثقافية وما حدث يعتبر إعجاز بكل ما تحمله الكلمة من معنى

كما ثمن الشعراوي المبادرات التي تمت في مجال الاسكان وحرص الرئيس من خلال توجيهاته المباشرة للحكومة بأن يكون لكل شاب متقدم لأي ملفات الاسكان المختلفة أن يوفر له مسكن ملائم ومناسب لدخله وتخفيف العبء عن المواطن محددوي الدخل.

واختتم: ما حدث من تطور تكنولوجي بالادارة المحلية أمر جيد جدا من أجل العمل علي عدم معاناة المواطن المصري وفصل مقدم الخدمة عن متلقي الخدمة والإسراع من تقديم الخدمة من خلال مراكز تكنولوجية مميزة بكل الوحدات المحلية ، وهو الأمر الذي يقلل من الفساد وتقديم خدمة مميزة للمواطن المصري وسرعة في الإنجاز في كافة الملفات سواء التصالح أو الترخيص أو غيرها من الأمور الأخرى.

الدكتور أحمد الشعراوي رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ البنية التحية الرئيس عبدالفتاح السيسي استثمارات

