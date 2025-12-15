مع العيد القومي لبورسعيد .. طفرة في تطوير الطرق والبنية التحتية بجنوب المحافظة | صور

يشهد حي الجنوب بمحافظة بورسعيد طفرة ملحوظة في مشروعات البنية التحتية، وذلك ضمن الخطة الشاملة لرفع كفاءة منظومة الطرق والمحاور والميادين بمختلف أنحاء المحافظة، و في إطار جهود الأجهزة التنفيذية لتكثيف العمل بمشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق، بتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد

تطوير وتحديث شبكة الطرق لخدمة أهالي الجنوب وتحقيق السيولة المرورية

وتلبية لمطالب أهالي جنوب بورسعيد وللنهوض بالخدمات المقدمة لهم، جرى رفع كفاءة الطريق المؤدي إلى شادر عزام بطول كيلو ونصف، والذي يتضمن أجزاء من البلاطات الخرسانية، حيث تم تنفيذ أعمال الرصف والتوسعة، ووضع التخطيط والإرشادات المرورية، إلى جانب تجميل وإضاءة الطريق، وتدعيم شبكة بالوعات تصريف مياه الأمطار، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الحركة المرورية.

كما شهد حي الجنوب تنفيذ مشروع “إنشاء ورصف ورفع كفاءة طريق بورسعيد – المنزلة”، والذي يبدأ من كمين كوبري شادر عزام وحتى نهاية الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد، بطول 5 كم وعرض 7 أمتار (المرحلة الأولى)، بالإضافة إلى 700 متر (المرحلة الثانية)، بمنطقة بحر البقر بحي الجنوب، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير سيناء – منطقة تعمير بورسعيد، وفي إطار الخطة الموسعة لتطوير منظومة الطرق بمحافظة بورسعيد.

ويستهدف مخطط تطوير الطرق الرئيسية والفرعية بحي الجنوب تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة وأمان المواطنين في المقام الأول، إلى جانب تسهيل الحركة من وإلى قرى الجنوب، حيث شملت الأعمال رصف الطرق بالكامل ورفع كفاءتها، فضلًا عن مد جسور جديدة لتمهيد الطرق المؤدية إلى القرى، بما يتماشى مع خطة المحافظة لتطوير محاور الحركة الرئيسية.

كما تضمنت الأعمال رفع كفاءة أعمدة الإنارة، وإنشاء بالوعات لتصريف مياه الأمطار، وتنفيذ مسطحات خضراء على جانبي الطريق، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري والجمالي، ورفع كفاءة منظومة الطرق بجنوب بورسعيد.



وأكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، أن «مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق بجنوب بورسعيد تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق السيولة المرورية، وضمان أعلى معدلات الأمان، خاصة لأهالي قرى الجنوب، وبما يعكس اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية ودعم جهود التنمية المستدامة».

وأضاف اللواء محب حبشي أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها الموسعة لتطوير الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية، بما يخدم المواطنين ويدعم حركة التنمية والاستثمار بجميع أحياء بورسعيد.