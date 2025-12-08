قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الصينية: التعايش السلمي الخيار الصحيح للعلاقات بين بكين وواشنطن
كاف يكشف التميمة الرسمية لكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب
منال عوض: انطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بالدقهلية
أمطار غزيرة.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. فيديو
بسرعة 10 جيجا في الثانية.. الصين تطلق أول شبكة 10G في العالم
سرقة إسرائيل لـ تراث أم كلثوم.. برلماني يطالب بتدخل حكومي
قصف مدفعي إسرائيلي متواصل في المناطق الصفراء شرق قطاع غزة
بعد الإعلان عن موعد افتتاح حديقة الحيوان.. كم سيكون سعر تذكرة الدخول؟
رئيس محكمة ديروط ونقابة المحامين يقفون دقيقة حدادا على وفاة المستشارين.. صور
إسرائيل تتجسس على القوات الأمريكية في كريات جات
شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة
إيران تبدأ محاكمة مواطن مزدوج الجنسية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
وزير الثقافة: مصر تتبنى توجهًا يقوم على تطوير البنية التحتية الثقافية وتمكين المبدعين

وزير الثقافة
وزير الثقافة
جمال عاشور

شارك الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصرية، في إطار زيارته الرسمية لجمهورية أذربيجان،  في افتتاح فعاليات “مهرجان منظمة التعاون الإسلامي الثقافي – أسبوع الإبداع أذربيجان 2025” بمدينة باكو، الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع وزارة الثقافة في أذربيجان.

وفي كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية،أوضح وزير الثقافة المصرية أن “أسبوع الإبداع في باكو” بات مساحة مهمة للحوار وتبادل الخبرات والاحتفاء بالممارسات الفنية المتنوعة، مؤكدًا أن التفاعل بين الفنانين والمبدعين يفتح آفاقًا جديدة للتعاون ويُثري التجارب الإبداعية.

وأضاف وزير الثقافة أن مشاركة مصر هذا العام تأتي لتعكس تنوّع الحركة الثقافية المصرية من خلال السينما والفنون البصرية والأزياء والموسيقى وغيرها من الصناعات الإبداعية التي تمزج بين الأصالة والتجديد.

وشدّد الدكتور أحمد فؤاد هنو على أن مصر، بإرثها الثقافي الممتد لآلاف السنين، تتبنى توجهًا مستقبليًا يقوم على تطوير البنية التحتية الثقافية، وتمكين المبدعين الشباب، ودعم الابتكار الفني، وتعزيز الاقتصاد الإبداعي كأحد محاور التنمية الوطنية، من خلال مشروعات تمتد إلى المتاحف، وحفظ التراث، والتحول الرقمي، ومراكز الإبداع، وريادة الأعمال الثقافية.

وأكد وزير الثقافة التزام مصر بالتعاون الإقليمي والدولي، لاسيما في إطار منظمة التعاون الإسلامي، والعمل المشترك من أجل تعزيز التنوع الثقافي ودعم المبادرات الفنية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة.

ودعا الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصرية، إلى مزيد من الشراكات بين مصر وأذربيجان في مجالات السينما والمعارض والفنون والتصميم والموسيقى، بما يخلق فرصًا أكبر للمبدعين الشباب في البلدين.

واختتم وزير الثقافة كلمته بالتأكيد على قوة العلاقات المصرية–الأذربيجانية، مشيرًا إلى أن اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة بين البلدين، التي عُقدت في 24 نوفمبر 2025 بالقاهرة، عزّزت التعاون الثنائي في مجالات الثقافة والصناعات الإبداعية، معربًا عن تطلع مصر إلى البناء على هذا التعاون في الدورات المقبلة من أسبوع الإبداع في باكو.

يُذكر أن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، قد وصل إلى العاصمة الأذربيجانية باكو أمس الأحد للمشاركة في مهرجان منظمة التعاون الإسلامي الثقافي لعام 2025 (أسبوع باكو الإبداعي)، الذي يُعقد خلال الفترة من 5 إلى 11 ديسمبر الجاري، وذلك في أول زيارة رسمية لوزير ثقافة مصري إلى أذربيجان، وكان في استقبال سيادته السفير حسام الدين عفت، سفير جمهورية مصر العربية في أذربيجان، والسيد فريد جافاروف، نائب وزير الثقافة الأذربيجاني.

أذربيجان الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة مهرجان منظمة التعاون الإسلامي الثقافي

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

الدرديري

الأرض ضاعت.. الدردير يصدم جماهير الزمالك

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

