أبو العينين: لا توجد نوايا صادقة لإحلال السلام بالشرق الأوسط

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكيل مجلس النواب، أن العالم والشرق الأوسط يمر بمرحلة شديدة الخطورة، مشيرا إلى ما يشكله العدوان الإسرائيلي من تهديد للسلام في المنطقة.



جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر الجاري، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب والمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب.

وقال النائب محمد أبو العينين إن فرص السلام تتعثر كل يوم وتزداد تحدياتها وسط شعب مدني أعزل في فلسطين يحارب ويقتل ويغصب على التهجير القسري

وتابع قائلا: “نحن في مفترق طرق حقيقي وآن الأوان أن يتم وضع حد وأن نتحرك ونبتعد عن الشجب لتوقف الغطرسة الإسرائيلية لوقف العنف والدمار والعودة إلى المفاوضات من جديد”.

وأشار إلى أن الحل واضح وإذا صدقت النوايا يمكن أن يتحقق السلام في الشرق الأوسط لكننا لم نر أي نوايا صادقة بل نرى قتل وإذلال وطرد للشعب الفلسطيني واحتلال أرض جديدة كل يوم سواء في لبنان أو سوريا وغيرها.

وأكد أن أي تطورات تتعرض في ضوءها عملية السلام في الشرق الأوسط إلى الانهيار.