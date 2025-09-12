قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي
المقاولون 2011 يفتتح الدوري بالفوز على زد إف سي بثنائية نظيفة
تعاون عسكري ضخم بين بريطانيا وبولندا بسبب روسيا | تفاصيل مهمة
وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بشكل دائم
العمل توجه بالتحقيق في أحداث وفاة رضيعة داخل مصنع نسيج بالإسكندرية
بالإنفوجراف | أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع
أستاذ بجامعة حلوان | اعتماد تقنية "مدكور" عالميًا في مناظير الجهاز الهضمي
الصحة تكشف تطورات أزمة وفاة سيدة وإصابة آخرين بسبب وجبة طعام
ياسمين عز للزوجات: اعملي لجوزك ليالي بيروت ولو متعرفيش روحي بيت أهلك
أبو العينين: الحل في حل الدولتين مافيش غيره
مفترق طرق تاريخي.. الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح حل الدولتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبو العينين: المستشار حنفي جبالي قامة دستورية يشهد لها الجميع

الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
عدسة احمد بيسو   -  
عبد الرحمن سرحان

رحب النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكيل مجلس النواب،  بالمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وذلك خلال اجتماع هيئة مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر الجاري، بحضور  المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مؤكدا أنه يمثل قامة دستورية كبيرة يشهد لها الجميع، وهو موسوعة قانونية وفكرية يقدم خبراته للعالم.

وأشار إلى أن رئيس البرلمان المصري كانت له إسهاماته القوية في صياغة التشريعات، حيث نجح المجلس في عهده في تحقيق رقم قياسي بسنّ 380 قانونًا خلال الفصل التشريعي الثاني ما بين قوانين جديدة وأخرى بتعديلات قانونية، والتصدي لأهم وأخطر التشريعات الجنائية والاقتصادية والسياسية، ليصبح علامة بارزة في العمل البرلماني داخل مصر وعلى المستوى الدولي، حيث يصطف حوله النواب في الداخل والخارج.

وتحدث أبو العينين عن ما يمر به الشرق الأوسط وفي مقدمته القضية الفلسطينية التي تتعثر كل يوم وتزداد تحدياتها وسط شعب مدني أعزل يحارب ويقتل ويغصل على التهجير القسري

وتابع قائلا: نحن في مفترق طرق حقيقي وآن الأوان أن يتم وضع حد وأن نتحرك ونبتعد عن الشجب لتوقف الغطرسة الإسرائيلية لوقف العنف والدمار والعودة إلى المفاوضات من جديد.

وأشار إلى أن الحل واضح وإذا صدقت النوايا يمكن أن يتحقق السلام في الشرق الأوسط لكننا لم نر أي نوايا صادقة بل نرى قتل وإذلال وطرد للشعب الفلسطيني واحتلال أرض جديدة كل يوم سواء في لبنان أو سوريا وغيرها.

وأكد أن أي تطورات تتعرض في ضوءها عملية السلام في الشرق الأوسط إلى الانهيار.

محمد أبو العينين الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط مجلس النواب شرم الشيخ البرلمان المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

صورة أرشيفية

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

نائبة المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة

تناقض سافر.. نائبة المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن تعزي قطر وتبرر العدوان الإسرائيلي ضدها

ترشيحاتنا

الدكتور عباس شومان

الأعداء يتربصون بنا.. عباس شومان: أطالب الأمة العربية والإسلامية باليقظة وتوحيد القرار

خطيب المسجد الحرام

مدح الله به نفسه.. خطيب المسجد الحرام: الصدق من أشرف ما وصف به المرسلون

إمام المسجد الحرام

فاعله عُرضة للوعيد الشديد.. إمام المسجد الحرام يحذر من نشر الكذب والشائعات

بالصور

للحفاظ على وجبات متوازنة لطفلك .. طرق اختيار اللانش بوكس الصحي

نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي

بعد ظهورها بالحجاب .. صور أثارت الجدل لـ هدير عبد الرازق

صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

MG
MG
MG

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد