أبو العينين: المستشار حنفي جبالي قامة دستورية يشهد لها الجميع

رحب النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكيل مجلس النواب، بالمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وذلك خلال اجتماع هيئة مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر الجاري، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مؤكدا أنه يمثل قامة دستورية كبيرة يشهد لها الجميع، وهو موسوعة قانونية وفكرية يقدم خبراته للعالم.

وأشار إلى أن رئيس البرلمان المصري كانت له إسهاماته القوية في صياغة التشريعات، حيث نجح المجلس في عهده في تحقيق رقم قياسي بسنّ 380 قانونًا خلال الفصل التشريعي الثاني ما بين قوانين جديدة وأخرى بتعديلات قانونية، والتصدي لأهم وأخطر التشريعات الجنائية والاقتصادية والسياسية، ليصبح علامة بارزة في العمل البرلماني داخل مصر وعلى المستوى الدولي، حيث يصطف حوله النواب في الداخل والخارج.

وتحدث أبو العينين عن ما يمر به الشرق الأوسط وفي مقدمته القضية الفلسطينية التي تتعثر كل يوم وتزداد تحدياتها وسط شعب مدني أعزل يحارب ويقتل ويغصل على التهجير القسري

وتابع قائلا: نحن في مفترق طرق حقيقي وآن الأوان أن يتم وضع حد وأن نتحرك ونبتعد عن الشجب لتوقف الغطرسة الإسرائيلية لوقف العنف والدمار والعودة إلى المفاوضات من جديد.

وأشار إلى أن الحل واضح وإذا صدقت النوايا يمكن أن يتحقق السلام في الشرق الأوسط لكننا لم نر أي نوايا صادقة بل نرى قتل وإذلال وطرد للشعب الفلسطيني واحتلال أرض جديدة كل يوم سواء في لبنان أو سوريا وغيرها.

وأكد أن أي تطورات تتعرض في ضوءها عملية السلام في الشرق الأوسط إلى الانهيار.