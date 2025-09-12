قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتجاه لإقامة مباراة المنتخب وجيبوتي فى تصفيات كأس العالم خارج مصر
إتاحة تقليل الاغتراب للثلاث مراحل بالثانوية العامة .. ونكشف موعد إعلان النتيجة
لماذا لم يحطم الصحابة التماثيل الأثرية؟.. شوقي علام: تعاملوا بعقلية متزنة
استشهاد فلسطينيين اثنين أحدهما طفل إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات وحي الدرج
الفارس يغمد سيفه ويستريح.. اعتذار محمود الخطيب عن خوض انتخابات الأهلي المقبلة
الخطيب يودع رئاسة الأهلي بعد مسيرة حافلة بالبطولات المحلية والقارية والدولية
محمد صلاح يحصد جائزة جديدة متفوقًا على بالمر وايزاك
أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر
أبو العينين : العالم يمر بأخطر وأهم فترة في تاريخه
بلّغ إدارة الأهلي بخبر مهم | منشور مثير من خالد الغندور عن الخطيب
الأمم المتحدة تؤيد مشروع قرار بتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية
أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبو العينين : العالم يمر بأخطر وأهم فترة في تاريخه

الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
قسم الثقافة عدسة أحمد بيسو   -  
عبد الرحمن سرحان

أكّد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكيل مجلس النواب، أن مدينة شرم الشيخ تُعد بحق مدينة السلام، وقد استضافت على مدار السنوات الماضية العديد من المؤتمرات الدولية لصنع السلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن العالم اليوم يمر بأخطر وأهم فترة في تاريخه، سواء في الشرق الأوسط أو أوروبا، ما يستدعي طرح تساؤلات جادة حول موقعنا من مسار التقدم والتغيرات الجارية من حولنا.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع هيئة مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر الجاري، بحضور  المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مؤكدا أنه يمثل قامة دستورية كبيرة يشهد لها الجميع، وهو موسوعة قانونية وفكرية يقدم خبراته للعالم.

إسهامات قوية في صياغة التشريعات

وأشار إلى أن رئيس البرلمان المصري كانت له إسهاماته القوية في صياغة التشريعات، حيث نجح المجلس في عهده في تحقيق رقم قياسي بسنّ 380 قانونًا خلال الفصل التشريعي الثاني ما بين قوانين جديدة وأخرى بتعديلات قانونية، والتصدي لأهم وأخطر التشريعات الجنائية والاقتصادية والسياسية، ليصبح علامة بارزة في العمل البرلماني داخل مصر وعلى المستوى الدولي، حيث يصطف حوله النواب في الداخل والخارج.

وتحدث أبو العينين عن ما يمر به الشرق الأوسط وفي مقدمته القضية الفلسطينية التي تتعثر كل يوم وتزداد تحدياتها وسط شعب مدني أعزل يحارب ويقتل ويغصل على التهجير القسري

وتابع قائلا: نحن في مفترق طرق حقيقي وآن الأوان أن يتم وضع حد وأن نتحرك ونبتعد عن الشجب لتوقف الغطرسة الإسرائيلية لوقف العنف والدمار والعودة إلى المفاوضات من جديد.

وأشار إلى أن الحل واضح وإذا صدقت النوايا يمكن أن يتحقق السلام في الشرق الأوسط لكننا لم نر أي نوايا صادقة بل نرى قتل وإذلال وطرد للشعب الفلسطيني واحتلال أرض جديدة كل يوم سواء في لبنان أو سوريا وغيرها.

وأكد أن أي تطورات تتعرض في ضوءها عملية السلام في الشرق الأوسط إلى الانهيار.

محمد أبو العينين النائب محمد أبو العينين الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط مجلس النواب الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

عمليات الرمد

أصيبو بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

صورة أرشيفية

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

اغتيال الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك

فيديو جديد يفضح المشتبه به في اغتيال الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

ترشيحاتنا

إمام المسجد الحرام

فاعله عُرضة للوعيد الشديد.. إمام المسجد الحرام يحذر من نشر الكذب والشائعات

المسجد الحرام

بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين

صلاة الجمعة

هل يجوز نهي المصلي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة.. الأزهر للفتوى يجيب

بالصور

للحفاظ على وجبات متوازنة لطفلك .. طرق اختيار اللانش بوكس الصحي

نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي

بعد ظهورها بالحجاب .. صور أثارت الجدل لـ هدير عبد الرازق

صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

MG
MG
MG

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد