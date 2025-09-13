برئاسة أبو العينين.. أحمد موسى: اجتماعات برلمان الاتحاد من أجل المتوسط تحدثت عن غزة

علق الإعلامي أحمد موسى، على اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في شرم الشيخ برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ترجمة بـ 12 لغة في اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في شرم الشيخ ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الاجتماعات تحدثت عن التحديات التي تحدث في المنطقة والأوضاع في قطاع غزة والتبادل بين دول المتوسط ".



ولتف الإعلامي أحمد موسى :" جلسات برلمان الاتحاد من اجل المتوسط كانت في غاية الأهمية والقضايا والملفات كثيرة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" هناك مشاركة متميزة من الوفد الأسباني وغيره من الوفود الأجنبية وتحدثوا عما رأوه من تطور وإنجاز في شرم الشيخ ".

