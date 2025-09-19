صلاح حسب الله: 65% من النواب الحاليين خارج برلمان 2025

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث السابق باسم مجلس النواب، إن البرلمان القادم سيشهد تغييرات واسعة في تركيبته، متوقعًا أن ما بين 60 إلى 65% من النواب الحاليين لن يعودوا إلى مقاعدهم في مجلس 2025، سواء المنتخبين عبر القوائم أو الفردي، وذلك استنادًا إلى قراءة وتحليل سياسي للمشهد الراهن واتجاهات الأحزاب الكبرى.



وأضاف حسب الله خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن أحزاب الأغلبية مثل مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية تتبنى خطابًا موحدًا يقوم على الدفع بمرشحين حقيقيين قريبين من الناس وفاعلين داخل دوائرهم، مشددًا على أن هذا النهج هو الضمانة الأساسية لإقناع الشارع بالمشاركة، وليس الحملات الإعلانية التي لا تحرك الناخب من تلقاء نفسه.



وأكد أن الناخب المصري أصبح أكثر وعيًا ويرفض فرض مرشحين "بالباراشوت"، أي أسماء مفروضة من الخارج، مشيرًا إلى أن الشارع يريد نوابًا خرجوا من بين صفوفه، يعكسون إرادته ويعبرون بصدق عن مطالبه.



وتابع: "النائب المؤثر في دائرته قادر أن يضاعف حجم المشاركة الانتخابية، وأن يكون صوتًا حقيقيًا للناس".



وأوضح حسب الله أن المنافسة الحقيقية لا تُبنى في يوم وليلة، وإنما تحتاج إلى عمل طويل الأمد يشبه الزراعة؛ بدءًا من إعداد الأرض وزرع البذور وريها حتى تأتي لحظة الحصاد، مضيفًا أن الأحزاب التي اجتهدت وبنت قواعد جماهيرية ستجني ثمار جهدها، أما الأحزاب التي تعوّل فقط على التحالفات أو عدد محدود من المقاعد ستظل أسيرة حالة "قزمية سياسية" لا تتجاوز بضعة كراسي.



وشدد في ختام حديثه على أن نجاح البرلمان القادم مرهون بقدرة الأحزاب على تقديم وجوه جديدة، ومرشحين لديهم حضور قوي في الشارع، معتبرًا أن هذه هي الوصفة الحقيقية لاستعادة ثقة المواطن في مؤسسته التشريعية.