متحدث النواب السابق: الأحزاب مطالبة بترشيح ممثلين عن الشارع لا مفروضين

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث السابق باسم مجلس النواب، إن المشهد السياسي في مصر يدخل مرحلة حاسمة مع اقتراب الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة.



وأوضح خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المؤشرات تشير إلى قرب انعقاد مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال أيام، مع توقعات بفتح باب الترشح في أوائل أكتوبر، وهو ما يتطلب من الأحزاب السياسية استعدادًا كاملًا قبل انطلاق العملية الانتخابية.



وأضاف حسب الله أن مصر تملك نحو 115 حزبًا سياسيًا، ومن ثم يجب أن تكون هذه الأحزاب قد أنهت تحضيراتها ووضعت قوائمها وبرامجها، لأن انتخابات مجلس النواب تحظى دائمًا باهتمام شعبي أكبر من انتخابات مجلس الشيوخ.



ولفت إلى تباين المشهد بين مرشحين مستقلين وممثلين عن أحزاب رئيسية، مثل حزب مستقبل وطن وحماة الوطن، مع ملاحظة إشارات إيجابية أبدتها بعض الأحزاب مبكرًا.



وعلق حسب الله على ما شاهده من تفاعل شعبي خلال لقاء أمين عام حزب مستقبل وطن، النائب أحمد عبد الجواد، في محافظة منيا القمح، إذ اعترف كثير من المواطنين بعدم رضاهم عن أداء بعض النواب الحاليين، ورد عبد الجواد بعفوية قائلاً إن الناخب هو من يختار النواب ويمكنه تغييره عبر الصندوق.



ورأى المتحدث السابق أن هذا الموقف التلقائي كان رسالة قوية للناخب المصري وموضع احترام.



وأشار حسب الله إلى أن اجتماعات تحضيرية تجرى داخل أحزاب كبرى، وأن تيارًا واضحًا بدا يعلن أن الأحزاب لن تفرض مرشحين على الشارع بل تسعى لانتقاء ممثلين يعكسون هموم المواطنين.



وختم بدعوة صريحة إلى المواطنين: لا تعاملوا الانتخابات على أنها أمر محسوم سلفًا، اخرجوا وانتخبوا، مؤكداً أن المشاركة الفعلية هي التي تصنع التغيير وتمثل صوت الشارع في مجلس النواب القادم.