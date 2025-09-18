قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع
سعر الدولار اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025
الفيتو الأمريكي يجهض مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
طفل يقود سيارة ويعرض أرواح المواطنين للخطر وآخران يجلسان أعلاها بالقليوبية.. فيديو
غياب زعيم الثغر.. هزيمة الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري
مفاجأة في سماء غزة.. المقاومة تقتنص طائرتين إسرائيليتين مسيرتين
توقف الحلقة .. نقل مقدم برنامج 90 دقيقة إلى المستشفى في وعكة صحية مفاجئة
البرهان : منفتحون على أي جهود لإيقاف الحرب شريطة الحفاظ على سيادة ووحدة السودان
بعد سرقة الأسورة الملكية.. خبيرة ترميم تسرد كواليس التعامل مع المجوهرات والآثار
مطارا القاهرة والغردقة الدولي يحصدان جائزتين المجلس الدولي في أفريقيا ACI Africa
السفير محمد العرابي: الشعب الإسرائيلي لا بد أن يدفع ثمن غطرسة حكومته.. وبيان الدوحة وحده لا يكفي
ضربة موجعة لتل أبيب: ميناء إيطالي يغلق أبوابه أمام الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

متحدث النواب السابق: الأحزاب مطالبة بترشيح ممثلين عن الشارع لا مفروضين

علي مكي

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث السابق باسم مجلس النواب، إن المشهد السياسي في مصر يدخل مرحلة حاسمة مع اقتراب الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة. 


وأوضح خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المؤشرات تشير إلى قرب انعقاد مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال أيام، مع توقعات بفتح باب الترشح في أوائل أكتوبر، وهو ما يتطلب من الأحزاب السياسية استعدادًا كاملًا قبل انطلاق العملية الانتخابية.


وأضاف حسب الله أن مصر تملك نحو 115 حزبًا سياسيًا، ومن ثم يجب أن تكون هذه الأحزاب قد أنهت تحضيراتها ووضعت قوائمها وبرامجها، لأن انتخابات مجلس النواب تحظى دائمًا باهتمام شعبي أكبر من انتخابات مجلس الشيوخ.


ولفت إلى تباين المشهد بين مرشحين مستقلين وممثلين عن أحزاب رئيسية، مثل حزب مستقبل وطن وحماة الوطن، مع ملاحظة إشارات إيجابية أبدتها بعض الأحزاب مبكرًا.


وعلق حسب الله  على ما شاهده من تفاعل شعبي خلال لقاء أمين عام حزب مستقبل وطن، النائب أحمد عبد الجواد، في محافظة منيا القمح، إذ اعترف كثير من المواطنين بعدم رضاهم عن أداء بعض النواب الحاليين، ورد عبد الجواد بعفوية قائلاً إن الناخب هو من يختار النواب ويمكنه تغييره عبر الصندوق.


ورأى المتحدث السابق أن هذا الموقف التلقائي كان رسالة قوية للناخب المصري وموضع احترام.


وأشار حسب الله إلى أن اجتماعات تحضيرية تجرى داخل أحزاب كبرى، وأن تيارًا واضحًا بدا يعلن أن الأحزاب لن تفرض مرشحين على الشارع بل تسعى لانتقاء ممثلين يعكسون هموم المواطنين. 


وختم بدعوة صريحة إلى المواطنين: لا تعاملوا الانتخابات على أنها أمر محسوم سلفًا، اخرجوا وانتخبوا، مؤكداً أن المشاركة الفعلية هي التي تصنع التغيير وتمثل صوت الشارع في مجلس النواب القادم.

الاحزاب مجلس النواب صلاح حسب الله

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

الطفل

واقعة مأساوية.. كلب يلتهم طفـ.لا عمره 3 سنوات في ميت حلفا بالقليوبية

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

المتهم

كل ما يحتاج فلوس يطبع.. الداخلية تضبط أخطر مزور للعملات في الجيزة

تنسيق الأزهر 2025

تنسيق الأزهر 2025 .. كلية الطب للبنين بالقاهرة 95.08% ودمياط 94.31%

وفاة سورية

وفاة سيدة سورية على مقعد حديقة عامة تثير تعاطف الكثيرين

يمني شري

ماتت في عز شبابها .. سبب صادم لوفاة يمني شري بمرض لعين

مهرجان شباب العالم

رحلة إلى قلب نيجني نوفغورود.. مهرجان شباب العالم يجمع الثقافات بروسيا

بالصور

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

سر الحفاظ على البامية طازجة لأطول فترة.. طرق تخزين لا تعرفينها

يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

إيناس الدغيدى

عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

تامر حسنى

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

