الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب

مع اقتراب انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، للإعلان رسمي عن موعد فتح باب الترشح، والذي من المتوقع أن يكون خلال شهر أكتوبر المقبل تمهيدا لبدء المنافسة البرلمانية المنتظرة.

وحدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته، الشروط التي يجب توافرها فيمن يترشح.

وتشمل المستندات المطلوبة، طلب الترشح على النموذج المعد من الهيئة، وبيان السيرة الذاتية متضمنا المؤهلات العلمية والخبرة العملية، وصحيفة الحالة الجنائية للتأكد من خلو السجل من السوابق، إضافة إلى بيان الانتماء السياسي، وإقرار الذمة المالية للمرشح وزوجه وأولاده القصر.

كما يشترط تقديم شهادة المؤهل الدراسي، وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يثبت الإعفاء منها، وإيصال إيداع مبلغ التأمين البالغ 30 ألف جنيه في خزينة المحكمة الابتدائية، إلى جانب وجود حساب شخصي بأحد البنوك المصرية، وكشف طبي صادر عن مستشفى معتمد من وزارة الصحة، فضلًا عن أي مستندات أخرى قد تحددها الهيئة.

وفيما يتعلق بخطوات التقديم، يتوجه المرشح أولا إلى مقر اللجنة المختصة بالمحافظة لتسليم طلب الترشح مرفقا بكافة المستندات المطلوبة، ثم يسدد مبلغ التأمين ويحصل على إيصال رسمي.

وتقوم لجان الفحص بمراجعة الأوراق للتأكد من استيفاء الشروط القانونية، يليها إعلان القوائم الأولية للمرشحين مع إتاحة فترة محددة لتلقي الطعون.

وبعد الانتهاء من هذه المرحلة، تعلن القوائم النهائية للمرشحين، ليبدأ بعدها رسميا موسم الدعاية الانتخابية وفقا للضوابط المقررة.