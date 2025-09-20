قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إشادة برلمانية بلقاء وزير الزراعة مع الجانب البريطاني.. يعزز التعاون ويدعم المزارع ويسهل نفاذ الصادرات المصرية

أشاد عدد من النواب باللقاء الذي عقده وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق مع مفوض المملكة المتحدة لدى جنوب أفريقيا، وذلك على هامش اجتماعات وزراء الزراعة لمجموعة العشرين المنعقدة في كيب تاون بجنوب أفريقيا. 

وأكدوا لـ صدى البلد أن اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة

وفي ذات السياق أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، باللقاء الذي جمع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق مع انطوني فيليبسون، مفوض المملكة المتحدة لدى جنوب أفريقيا، على هامش اجتماعات وزراء الزراعة لمجموعة العشرين المنعقدة حاليًا في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأكد الشوربجي في تصريحاته أن هذا اللقاء يعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الدولي في قطاع الزراعة، مشيرا إلى أن مناقشة ملفات الأمن الغذائي، والتكنولوجيا الزراعية الحديثة، وإدارة الموارد المائية، تأتي في صميم التحديات الراهنة التي تواجه القطاع الزراعي عالميا، خاصة في ظل تأثيرات التغيرات المناخية.

وأوضح عضو لجنة الزراعة أن الاتفاق على تسهيل نفاذ الصادرات الزراعية المصرية، وفي مقدمتها العنب والفراولة والبرتقال إلى السوق البريطاني، يمثل خطوة مهمة تدعم خطة الدولة لزيادة عوائد الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

 كما شدد على أهمية ما أعلنه الوزير من دعم صغار المزارعين، الذين يمثلون الشريحة الأكبر في القطاع، عبر نظم تمويل مبتكرة وممارسات زراعية مستدامة.

وأشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ بنتائج اللقاء الذي جمع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق مع مفوض المملكة المتحدة لدى جنوب أفريقيا، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل امتدادا لجهود الدولة في تعزيز شراكاتها الدولية بمجال الزراعة.

وأوضح البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد أن مناقشة ملفات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية والتكنولوجيا الحديثة في الري والإنتاج الزراعي تعكس توجها استراتيجيا لمصر نحو بناء قطاع زراعي أكثر استدامة، قادر على مواجهة التحديات العالمية.

وأشار إلى أن التوافق حول تسهيل نفاذ المنتجات المصرية مثل العنب والفراولة والبرتقال إلى الأسواق البريطانية يمثل إضافة قوية للصادرات الوطنية، ويؤكد تنافسية المنتج الزراعي المصري عالميا.

كما شدد على أهمية ما تضمنه اللقاء من دعم مباشر لصغار المزارعين وتبني نظم تمويل مبتكرة، معتبرًا أن ذلك يفتح الباب أمام زيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

