إشادة برلمانية بلقاء وزير الزراعة مع الجانب البريطاني.. يعزز التعاون ويدعم المزارع ويسهل نفاذ الصادرات المصرية

أشاد عدد من النواب باللقاء الذي عقده وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق مع مفوض المملكة المتحدة لدى جنوب أفريقيا، وذلك على هامش اجتماعات وزراء الزراعة لمجموعة العشرين المنعقدة في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأكدوا لـ صدى البلد أن اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة

وفي ذات السياق أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، باللقاء الذي جمع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق مع انطوني فيليبسون، مفوض المملكة المتحدة لدى جنوب أفريقيا، على هامش اجتماعات وزراء الزراعة لمجموعة العشرين المنعقدة حاليًا في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأكد الشوربجي في تصريحاته أن هذا اللقاء يعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الدولي في قطاع الزراعة، مشيرا إلى أن مناقشة ملفات الأمن الغذائي، والتكنولوجيا الزراعية الحديثة، وإدارة الموارد المائية، تأتي في صميم التحديات الراهنة التي تواجه القطاع الزراعي عالميا، خاصة في ظل تأثيرات التغيرات المناخية.

وأوضح عضو لجنة الزراعة أن الاتفاق على تسهيل نفاذ الصادرات الزراعية المصرية، وفي مقدمتها العنب والفراولة والبرتقال إلى السوق البريطاني، يمثل خطوة مهمة تدعم خطة الدولة لزيادة عوائد الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

كما شدد على أهمية ما أعلنه الوزير من دعم صغار المزارعين، الذين يمثلون الشريحة الأكبر في القطاع، عبر نظم تمويل مبتكرة وممارسات زراعية مستدامة.

