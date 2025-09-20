قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يفتتح عددا من المشروعات في القنطرة غرب
دعاء بداية العام الدراسي الجديد.. ردده الآن للتوفيق والنجاح
الشتاء يدق الأبواب ..الأرصاد الجوية : أمطار ورياح بهذه المناطق
ضربة جزاء واضحة .. عمرو أديب ينتقد حكم مباراة الأهلي وسيراميكا
معلمو الحصة تحت مظلة نقابة المعلمين.. خطوة لدعم المنظومة التعليمية|فيديو
لتعزيز العلاقات..السيسي يستقبل اليوم بقصر الاتحادية رئيس سنغافورة
استقالة مدعي عام أمريكي بعد ضغوط لتوجيه اتهامات لخصوم ترامب
صراع القمة.. من سيربح 7 ملايين دولار فى كأس أفريقيا 2025؟
تفاصيل مشاجرة عملاء أمريكيين مع الطهاة البريطانيين خلال عشاء تشارلز وترامب
10 ممنوعات بالمدارس في العام الدراسي الجديد| التسريحات الغريبة والاكسسوارات و"البنطايل المقطعة" أبرزها
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
اليوم .. رابع جلسات استئناف المتهم بالتعدي على الصغير ياسين بدمنهور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم السبت 20 سبتمبر|فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، في حلقته صباح اليوم السبت 20 سبتمبر، أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وذلك وفقاً للتحديثات اللحظية لعدد من البنوك العاملة في السوق المحلية.

 أسعار الدولار الأمريكي اليوم

سعر الشراء: 48.13 جنيه

سعر البيع: 48.26 جنيه

 أسعار اليورو الأوروبي

سعر الشراء: 56.96 جنيه

سعر البيع: 57.13 جنيه

 أسعار الجنيه الإسترليني

سعر الشراء: 65.73 جنيه

سعر البيع: 65.92 جنيه

أسعار الريال السعودي

سعر الشراء: 12.83 جنيه

سعر البيع: 12.86 جنيه

 أسعار الدينار الكويتي

سعر الشراء: 157.78 جنيه

سعر البيع: 158.26 جنيه

العملات اليوم أسعار العملات سعر العملات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

الانفلونزا

أقوى من كورونا .. استشاري مناعة يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

سرقة الإسورة الملكية

إخلاء سبيل شخصين في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم 19 سبتمبر 2025.. وصل كام؟

ترشيحاتنا

برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025..تجنب الانسحاب أو التلميح

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025.. ترى الصورة من عدة زوايا

برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025.. الحب يحتاج الاهتمام

بالصور

جراج سيارات فاخرة يتحول إلى بحيرة بسبب فيضانات اليابان.. شاهد

جراج سيارات
جراج سيارات
جراج سيارات

فستان لافت.. رانيا يوسف تبهر متابعيها بظهورها الأخير

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

نيسان تتفوق على تسلا بسيارة كهربائية سعرها 25 ألف دولار

نيسان
نيسان
نيسان

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم.. نوم هادئ لك ولمن حولك

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم
حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم
حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد