أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم السبت 20 سبتمبر|فيديو

رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، في حلقته صباح اليوم السبت 20 سبتمبر، أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وذلك وفقاً للتحديثات اللحظية لعدد من البنوك العاملة في السوق المحلية.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم

سعر الشراء: 48.13 جنيه

سعر البيع: 48.26 جنيه

أسعار اليورو الأوروبي

سعر الشراء: 56.96 جنيه

سعر البيع: 57.13 جنيه

أسعار الجنيه الإسترليني

سعر الشراء: 65.73 جنيه

سعر البيع: 65.92 جنيه

أسعار الريال السعودي

سعر الشراء: 12.83 جنيه

سعر البيع: 12.86 جنيه

أسعار الدينار الكويتي

سعر الشراء: 157.78 جنيه

سعر البيع: 158.26 جنيه