محافظات

4623 مستفيدة من الحملة التنشيطية لخدمات الصحة الإنجابية بالإسماعيلية

الإسماعيلية انجي هيبة

صرحت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، التي أُقيمت تحت شعار "مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة"، قد اختتمت أعمالها بعد استمرارها لمدة أسبوعين في الفترة من ٧ وحتى ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ بجميع أنحاء المحافظة.

وأوضحت أن الحملة قدمت خدمات الصحة الإنجابية مجانًا من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة، واستفادت منها نحو ٤٦٢٣ سيدة؛ حيث حصلت ٢٩٣٦ منهن على خدمات تنظيم الأسرة خلال الأسبوع الأول بمدن الإسماعيلية، أبوصوير، القصاصين والتل الكبير، فيما حصلت ١٦٨٧ مستفيدة خلال الأسبوع الثاني بمدن فايد، القنطرة غرب، والقنطرة شرق.

يأتي ذلك فى إطار اهتمام وزارة الصحة والسكان بصحة وتنمية الأسرة بجميع محافظات الجمهورية، والتي تم تنفيذها على مرحلتين، حيث انطلقت أعمال الحملة التنشيطية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بجميع مدن ومراكز محافظة الإسماعيلية من خلال عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة إلى جانب العيادات المتنقلة، بالإضافة لعمل ندوات توعوية لتعزيز الوعي لدى الأسرة المصرية، ومكافحة الشائعات المرتبطة بصحة الأم والطفل، خاصة ما يتعلق بوسائل تنظيم الأسرة، فضلاً عن تقديم المشورة بأهمية المباعدة بين الولادات.

وقالت الدكتورة إيمان الحماقي، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالإسماعيلية، أن الحملة لاقت إقبال كثيف من السيدات خلال مرحلتها الأولى والثانية ،حيث تم خلالها حصول ٤٠٦٢ منتفعة على وسيلة لتنظيم الأسرة، ٤٢٤ كشف نسا و٢٥ متابعة حمل، وفحص ١٤٦ سونار ومتابعة وسيلة، إضافة إلى تقديم المشورة والتوعية لعدد ٤٥٧٤ مستفيدة.

