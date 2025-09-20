قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

وليد جمال الدين: القنطرة غرب أصبحت منصة صناعية متكاملة في وقت قياسي

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن منطقة القنطرة غرب الصناعية أصبحت رمزًا لعام الافتتاحات بالمنطقة الاقتصادية، و"نقطة انطلاق جديدة لمسيرتها نحو المزيد من النجاح والإنجاز"، مشيرًا إلى أنه خلال عامين فقط تحولت المنطقة من مجرد مخطط على الورق إلى منصة صناعية متكاملة.

وأضاف أن المنطقة نجحت في جذب استثمارات بقيمة مليار و55 مليون دولار موزعة على 40 مشروعًا، حيث تم تسليم الأراضي لـ25 مشروعًا منها، ويجري تنفيذ الأعمال الإنشائية وتحسين التربة وبناء الأسوار تمهيدًا للتشغيل الفعلي.

قاعدة صناعية متكاملة لتوطين الصناعات وتعزيز التصنيع المحلي

وأوضح رئيس الهيئة، أن القنطرة غرب تحتضن مشروعات صناعية واعدة تشكّل قاعدة راسخة لتوطين الصناعات وتعميق التصنيع المحلي، في إطار توجّه الدولة نحو إحلال الواردات وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وشدد على أن ما تحقق هو ثمرة رحلة طويلة من العمل، بدأت بتجاوز تحديات البنية التحتية، مرورًا بحملات الترويج المستمرة، وصولًا إلى ترسيخ الثقة في بيئة الأعمال داخل المنطقة الاقتصادية، ما جعل من القنطرة غرب مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات.

افتتاح مشروعات صناعية تركية وصينية جديدة

وأشار وليد جمال الدين ، إلى أن الزيارة الحالية للمنطقة تتضمن افتتاح مشروعات صناعية جديدة، من أبرزها مصنع "هنجشينج" الصيني لتكنولوجيا المنسوجات، ومصنع "إروجلو جارمنت" التركي للملابس الجاهزة، بالإضافة إلى تدشين عدد من مشروعات البنية التحتية الأساسية.

استثمارات بـ14 مليار جنيه في البنية التحتية.. والمرحلة الأولى تكتمل بـ4 مليارات

وكشف رئيس الهيئة ، أن التكلفة التقديرية لأعمال البنية التحتية لكامل مساحة القنطرة غرب الصناعية، والتي تبلغ 19 مليون متر مربع، تقدر بنحو 14 مليار جنيه، وتشمل:

محطة تنقية مياه الشرب

مأخذ المياه العكرة (مرحلتيه الأولى والثانية)

محطة معالجة الصرف الصحي ومحطات الرفع

محطة محولات كهرباء بقدرة 500 ميجا فولت أمبير

شبكات الكهرباء (متوسط ومنخفض الجهد)

شبكة الاتصالات

محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي وشبكات التوزيع

شبكة طرق بطول 20 كم

أعمال تحسين التربة

وأكد أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بمساحة 4 ملايين متر مربع وبتكلفة بلغت 4 مليارات جنيه، فيما تتواصل الأعمال في باقي المراحل بالتوازي مع تقدم المشروعات.

قناة السويس القنطرة غرب الصناعية توطين الصناعة

